الهلال يواصل التحضير لمواجهة ذهاب النهائي الآسيوي

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "أوراوا الياباني"، عند الساعة (7:30) من مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها "رازفان" عددًا من الجمل التكتيكية، تابع المران رئيس النادي "فهد بن سعد بن نافل".
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "أوراوا الياباني"، عند الساعة (7:30) من مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها "رازفان" عددًا من الجمل التكتيكية، تابع المران رئيس النادي "فهد بن سعد بن نافل".
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "أوراوا الياباني"، عند الساعة (7:30) من مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها "رازفان" عددًا من الجمل التكتيكية، تابع المران رئيس النادي "فهد بن سعد بن نافل".