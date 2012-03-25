أشكال الانتحال العلمي وطرق كشفه في ورشة عمل بجامعة شقراء

ضِمن "مبادرة رائد البحثية" وعبر الدائرة الصوتية.. "ميثاق أخلاقي"

نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الانتحال العلمي"، قدّمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور ضياء الدين عبدالباسط، أستاذ إدارة الأعمال المساعد؛ حيث هدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم النزاهة العلمية، ومفهوم الانتحال العلمي، ودوافعه وأسبابه، كما تم خلالها استعراض عدد من أشكال الانتحال العلمي.

وبدأت الورشة، التي تُعد الثالثة ضمن المبادرات التدريبية التي طرحتها العمادة ضمن "مبادرة رائد البحثية"؛ للتعريف بالنزاهة العلمية كمجموعة من القيم والأخلاقيات والآليات التي تهدف إلى خلق ثقافة وسلوك لائقين فيما يخص الاعتراف بالملكية الفكرية للباحثين من أفكار وأبحاث وأعمال منشورة يشار لها بأنها ميثاق أخلاقي لضمان حقوق الآخرين.

بعد ذلك، تَطَرقت الورشة لمفهوم الانتحال العلمي بأن ينشر الباحث أعمالًا للغير على أنها من إنتاجه الخاص دون الإشارة إلى ملكية أصحابها الأصليين، بما لا يعبر عن الأمانة العلمية لدى الباحث، وكذلك أسباب الانتحال العلمي وطرق كشفه، إضافة إلى أبرز طرق الانتحال مع توفر المعلومات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود وعي بخطورة الانتحال العلمي وغياب الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية، ثم تناولت الورشة أشكال الانتحال العلمي وتعريفه بحسب الجامعات العالمية والمحلية.

واختتمت الورشة، بفتح باب النقاش؛ حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات العلمية من قِبَل الحضور حول موضوع الورشة، التي شهدت حضور عدد من الطلاب في مرحلتي البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم تقديم شهادات بحضور الورشة سيتم إرسالها في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني إلى الحضور.