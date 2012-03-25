النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أشكال الانتحال العلمي وطرق كشفه في ورشة عمل بجامعة شقراء

ضِمن "مبادرة رائد البحثية" وعبر الدائرة الصوتية.. "ميثاق أخلاقي"

نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الانتحال العلمي"، قدّمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور ضياء الدين عبدالباسط، أستاذ إدارة الأعمال المساعد؛ حيث هدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم النزاهة العلمية، ومفهوم الانتحال العلمي، ودوافعه وأسبابه، كما تم خلالها استعراض عدد من أشكال الانتحال العلمي.

وبدأت الورشة، التي تُعد الثالثة ضمن المبادرات التدريبية التي طرحتها العمادة ضمن "مبادرة رائد البحثية"؛ للتعريف بالنزاهة العلمية كمجموعة من القيم والأخلاقيات والآليات التي تهدف إلى خلق ثقافة وسلوك لائقين فيما يخص الاعتراف بالملكية الفكرية للباحثين من أفكار وأبحاث وأعمال منشورة يشار لها بأنها ميثاق أخلاقي لضمان حقوق الآخرين.

بعد ذلك، تَطَرقت الورشة لمفهوم الانتحال العلمي بأن ينشر الباحث أعمالًا للغير على أنها من إنتاجه الخاص دون الإشارة إلى ملكية أصحابها الأصليين، بما لا يعبر عن الأمانة العلمية لدى الباحث، وكذلك أسباب الانتحال العلمي وطرق كشفه، إضافة إلى أبرز طرق الانتحال مع توفر المعلومات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود وعي بخطورة الانتحال العلمي وغياب الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية، ثم تناولت الورشة أشكال الانتحال العلمي وتعريفه بحسب الجامعات العالمية والمحلية.

واختتمت الورشة، بفتح باب النقاش؛ حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات العلمية من قِبَل الحضور حول موضوع الورشة، التي شهدت حضور عدد من الطلاب في مرحلتي البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم تقديم شهادات بحضور الورشة سيتم إرسالها في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني إلى الحضور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أشكال الانتحال العلمي وطرق كشفه في ورشة عمل بجامعة شقراء
سبق

نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الانتحال العلمي"، قدّمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور ضياء الدين عبدالباسط، أستاذ إدارة الأعمال المساعد؛ حيث هدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم النزاهة العلمية، ومفهوم الانتحال العلمي، ودوافعه وأسبابه، كما تم خلالها استعراض عدد من أشكال الانتحال العلمي.

وبدأت الورشة، التي تُعد الثالثة ضمن المبادرات التدريبية التي طرحتها العمادة ضمن "مبادرة رائد البحثية"؛ للتعريف بالنزاهة العلمية كمجموعة من القيم والأخلاقيات والآليات التي تهدف إلى خلق ثقافة وسلوك لائقين فيما يخص الاعتراف بالملكية الفكرية للباحثين من أفكار وأبحاث وأعمال منشورة يشار لها بأنها ميثاق أخلاقي لضمان حقوق الآخرين.

بعد ذلك، تَطَرقت الورشة لمفهوم الانتحال العلمي بأن ينشر الباحث أعمالًا للغير على أنها من إنتاجه الخاص دون الإشارة إلى ملكية أصحابها الأصليين، بما لا يعبر عن الأمانة العلمية لدى الباحث، وكذلك أسباب الانتحال العلمي وطرق كشفه، إضافة إلى أبرز طرق الانتحال مع توفر المعلومات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود وعي بخطورة الانتحال العلمي وغياب الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية، ثم تناولت الورشة أشكال الانتحال العلمي وتعريفه بحسب الجامعات العالمية والمحلية.

واختتمت الورشة، بفتح باب النقاش؛ حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات العلمية من قِبَل الحضور حول موضوع الورشة، التي شهدت حضور عدد من الطلاب في مرحلتي البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم تقديم شهادات بحضور الورشة سيتم إرسالها في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني إلى الحضور.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
12:37 PM

أشكال الانتحال العلمي وطرق كشفه في ورشة عمل بجامعة شقراء

ضِمن "مبادرة رائد البحثية" وعبر الدائرة الصوتية.. "ميثاق أخلاقي"

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
142

نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة شقراء، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الانتحال العلمي"، قدّمها عبر الدائرة الصوتية الدكتور ضياء الدين عبدالباسط، أستاذ إدارة الأعمال المساعد؛ حيث هدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم النزاهة العلمية، ومفهوم الانتحال العلمي، ودوافعه وأسبابه، كما تم خلالها استعراض عدد من أشكال الانتحال العلمي.

وبدأت الورشة، التي تُعد الثالثة ضمن المبادرات التدريبية التي طرحتها العمادة ضمن "مبادرة رائد البحثية"؛ للتعريف بالنزاهة العلمية كمجموعة من القيم والأخلاقيات والآليات التي تهدف إلى خلق ثقافة وسلوك لائقين فيما يخص الاعتراف بالملكية الفكرية للباحثين من أفكار وأبحاث وأعمال منشورة يشار لها بأنها ميثاق أخلاقي لضمان حقوق الآخرين.

بعد ذلك، تَطَرقت الورشة لمفهوم الانتحال العلمي بأن ينشر الباحث أعمالًا للغير على أنها من إنتاجه الخاص دون الإشارة إلى ملكية أصحابها الأصليين، بما لا يعبر عن الأمانة العلمية لدى الباحث، وكذلك أسباب الانتحال العلمي وطرق كشفه، إضافة إلى أبرز طرق الانتحال مع توفر المعلومات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود وعي بخطورة الانتحال العلمي وغياب الثقافة المتعلقة بالملكية الفكرية، ثم تناولت الورشة أشكال الانتحال العلمي وتعريفه بحسب الجامعات العالمية والمحلية.

واختتمت الورشة، بفتح باب النقاش؛ حيث تم توجيه عدد من الاستفسارات العلمية من قِبَل الحضور حول موضوع الورشة، التي شهدت حضور عدد من الطلاب في مرحلتي البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم تقديم شهادات بحضور الورشة سيتم إرسالها في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني إلى الحضور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,564
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,787

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة