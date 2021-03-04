النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية" تطلق حملة لقاح "كوفيد - 19" للمرضى بمنازلهم

تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية المنزلية؛ حملة تطعيم للمرضى المسجلين بالبرنامج، بلقاح كورونا "كوفيد-19" في منازلهم؛ لوقاية هؤلاء المرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة الدكتور غسان وطفة، أن الحملة تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم، وتقوم فرق إدارة الرعاية المنزلية بالتواصل مع ما يقارب 800 مريض من المرضى المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية خلال الفترة القادمة.

ونوه "غسان" إلى أن هذه الحملة تحظى بدعم من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي لتطعيم مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين ومرافقيهم، وبدعم من وزارة الصحة ممثلة في تجمع الرياض الصحي الأول.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الفرق المشرفة على حملة التطعيم مع مراعاة إجراءات السلامة، عادًّا حملة التطعيم خطوة مهمة في مسيرة توسيع القدرات الخاصة بتطعيم وتحصين السكان، وأن استهداف المرضى والأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حمايتهم جميعًا وتحصينهم ضد المرض، خصوصًا أن مرضى الرعاية الصحية المنزلية من الفئات الأكثر خطورة من المعاناة من المرض، كما يعانون من صعوبات الوصول إلى مراكز التطعيم نتيجة أوضاعهم الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تطلق حملة لقاح "كوفيد - 19" للمرضى بمنازلهم
سبق

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية المنزلية؛ حملة تطعيم للمرضى المسجلين بالبرنامج، بلقاح كورونا "كوفيد-19" في منازلهم؛ لوقاية هؤلاء المرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة الدكتور غسان وطفة، أن الحملة تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم، وتقوم فرق إدارة الرعاية المنزلية بالتواصل مع ما يقارب 800 مريض من المرضى المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية خلال الفترة القادمة.

ونوه "غسان" إلى أن هذه الحملة تحظى بدعم من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي لتطعيم مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين ومرافقيهم، وبدعم من وزارة الصحة ممثلة في تجمع الرياض الصحي الأول.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الفرق المشرفة على حملة التطعيم مع مراعاة إجراءات السلامة، عادًّا حملة التطعيم خطوة مهمة في مسيرة توسيع القدرات الخاصة بتطعيم وتحصين السكان، وأن استهداف المرضى والأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حمايتهم جميعًا وتحصينهم ضد المرض، خصوصًا أن مرضى الرعاية الصحية المنزلية من الفئات الأكثر خطورة من المعاناة من المرض، كما يعانون من صعوبات الوصول إلى مراكز التطعيم نتيجة أوضاعهم الصحية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
06:12 PM

"سعود الطبية" تطلق حملة لقاح "كوفيد - 19" للمرضى بمنازلهم

تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
267

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية المنزلية؛ حملة تطعيم للمرضى المسجلين بالبرنامج، بلقاح كورونا "كوفيد-19" في منازلهم؛ لوقاية هؤلاء المرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة الدكتور غسان وطفة، أن الحملة تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم، وتقوم فرق إدارة الرعاية المنزلية بالتواصل مع ما يقارب 800 مريض من المرضى المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية خلال الفترة القادمة.

ونوه "غسان" إلى أن هذه الحملة تحظى بدعم من المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي لتطعيم مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين ومرافقيهم، وبدعم من وزارة الصحة ممثلة في تجمع الرياض الصحي الأول.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الفرق المشرفة على حملة التطعيم مع مراعاة إجراءات السلامة، عادًّا حملة التطعيم خطوة مهمة في مسيرة توسيع القدرات الخاصة بتطعيم وتحصين السكان، وأن استهداف المرضى والأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حمايتهم جميعًا وتحصينهم ضد المرض، خصوصًا أن مرضى الرعاية الصحية المنزلية من الفئات الأكثر خطورة من المعاناة من المرض، كما يعانون من صعوبات الوصول إلى مراكز التطعيم نتيجة أوضاعهم الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,540
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,022

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة