"الصحة": تسجيل 1252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 519395 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة": تسجيل 1252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-07-26
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 519395 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.
26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
03:38 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:42 AM
"الصحة": تسجيل 1252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 519395 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.