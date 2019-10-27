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تفاعلاً مع مناشدة أبيها .. شاهد فريقاً طبياً رسمياً يزور طفلة انحلال البشرة "جالية"

أوجاع لازمتها منذ ولادتها وتهدّد حياتها وشقيقتاها تُوفيتا بعد معاناة مع المرض نفسه

زار فريق طبي منزل الطفلة جالية السلمي؛ ليتابع حالتها الصحية، أمس، تفاعلاً مع مناشدة أسرتها التي أطلقتها عبر "سبق"؛ نظراً لمعاناة طفلتهم من مرض انحلال البشرة الفقاعي، ومخاوفهم من تدهور حالتها وعدم تمكنها من عيش حياتها الطبيعية.

وقالت الأسرة، إن الفريق الطبي من مستشفى الريث العام وقف على حالة الطفلة "جالية" والكشف عليها، وطالبنا بمراجعة مستشفى الريث حتى يتم استكمال الإجراءات والإحالة الطبية لأحد مستشفيات المنطقة مبدئياً.

وكان والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"؛ قد ناشد الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدّد حياتها؛ مبيناً أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "السلمي"؛ إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام من جرّاء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمَن في سنها وأذاقها الآلام ليلاً ونهاراً.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدّد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تُسهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118).

انحلال البشرة جالية السلمي فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع مناشدة أبيها .. شاهد فريقاً طبياً رسمياً يزور طفلة انحلال البشرة "جالية"
سبق

زار فريق طبي منزل الطفلة جالية السلمي؛ ليتابع حالتها الصحية، أمس، تفاعلاً مع مناشدة أسرتها التي أطلقتها عبر "سبق"؛ نظراً لمعاناة طفلتهم من مرض انحلال البشرة الفقاعي، ومخاوفهم من تدهور حالتها وعدم تمكنها من عيش حياتها الطبيعية.

وقالت الأسرة، إن الفريق الطبي من مستشفى الريث العام وقف على حالة الطفلة "جالية" والكشف عليها، وطالبنا بمراجعة مستشفى الريث حتى يتم استكمال الإجراءات والإحالة الطبية لأحد مستشفيات المنطقة مبدئياً.

وكان والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"؛ قد ناشد الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدّد حياتها؛ مبيناً أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "السلمي"؛ إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام من جرّاء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمَن في سنها وأذاقها الآلام ليلاً ونهاراً.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدّد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تُسهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118).

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
09:45 AM

تفاعلاً مع مناشدة أبيها .. شاهد فريقاً طبياً رسمياً يزور طفلة انحلال البشرة "جالية"

أوجاع لازمتها منذ ولادتها وتهدّد حياتها وشقيقتاها تُوفيتا بعد معاناة مع المرض نفسه

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محمد المواسي - جازان
1
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زار فريق طبي منزل الطفلة جالية السلمي؛ ليتابع حالتها الصحية، أمس، تفاعلاً مع مناشدة أسرتها التي أطلقتها عبر "سبق"؛ نظراً لمعاناة طفلتهم من مرض انحلال البشرة الفقاعي، ومخاوفهم من تدهور حالتها وعدم تمكنها من عيش حياتها الطبيعية.

وقالت الأسرة، إن الفريق الطبي من مستشفى الريث العام وقف على حالة الطفلة "جالية" والكشف عليها، وطالبنا بمراجعة مستشفى الريث حتى يتم استكمال الإجراءات والإحالة الطبية لأحد مستشفيات المنطقة مبدئياً.

وكان والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"؛ قد ناشد الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدّد حياتها؛ مبيناً أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "السلمي"؛ إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام من جرّاء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمَن في سنها وأذاقها الآلام ليلاً ونهاراً.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدّد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تُسهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118).

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