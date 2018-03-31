"عون": أتمنى لو أنني ورثت بستان جدي بدلًا من تسلم الرئاسة

حذر من أن لبنان قد يواجه فوضى

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، من أن البلاد قد تواجه فوضى قبل أن تتمكّن من التعافي من الانهيار المالي، معربًا عن أمنيته لو أنه ورث بستان جده ولم يتسلم الرئاسة.

وقال "عون" في تصريحات نشرها التلفزيون اللبناني: "سأسلم البلاد أفضل مما كانت عليه عندما سلمت لي.. لكني أخشى أن تكون التكلفة باهظة للغاية، ربما تكون هناك فوضى قبل ذلك"؛ وفقًا لـ"وريترز".

وعبر "عون"، الذي تنتهي ولايته عام 2022، عن خشيته من المخاطر التي تلوح في الأفق على لبنان وتهدد وجوده.

وفقدت العملة معظم قيمتها؛ مما جعل أكثر من نصف السكان فقراء، وأدى انفجار الميناء في أغسطس الماضي، الذي دمر أجزاء من بيروت وقتل 200 شخص، إلى تعميق البؤس في البلاد.

واستمر الجمود منذ أن حذر "عون" في سبتمبر الماضي من أن البلاد ستذهب إلى "الجحيم" دون حكومة جديدة.