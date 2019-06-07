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"سبق" تكشف حقيقة مقطع الحوثي الذي زعم فيه دخول "الخوبة".. لم يسجل في السعودية

فبركته الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا وعاودت تداوله

كشفت مصادر لـ"سبق" أن المقطع الذي روجت له خلايا قطر والحوثيون مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.

وأوضحت المصادر أن مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.

يُشار إلى أنه تمت فبركة المقطع من الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر.

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"سبق" تكشف حقيقة مقطع الحوثي الذي زعم فيه دخول "الخوبة".. لم يسجل في السعودية
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن المقطع الذي روجت له خلايا قطر والحوثيون مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.

وأوضحت المصادر أن مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.

يُشار إلى أنه تمت فبركة المقطع من الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
12:38 AM

"سبق" تكشف حقيقة مقطع الحوثي الذي زعم فيه دخول "الخوبة".. لم يسجل في السعودية

فبركته الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا وعاودت تداوله

A A A
محمد المواسي - الرياض
22
30,554

كشفت مصادر لـ"سبق" أن المقطع الذي روجت له خلايا قطر والحوثيون مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.

وأوضحت المصادر أن مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.

يُشار إلى أنه تمت فبركة المقطع من الميليشيا الحوثية عام ٢٠١٧م ووضعت عليه صوتًا، وأعيد تداوله هذه الأيام من قِبل خلايا تابعة لقطر.

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