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بيان أوروبي أمريكي يدين الهجوم الحوثي على مأرب وتصعيدها الهجمات ضد السعودية

جدد التزامه الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي وإعادة الهدوء على طول حدودها

أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها للهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير للهجمات التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المواطنون اليمنيون.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي المشترك أمس: إن جهودنا الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن، بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي، تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب، حاثةً الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة للسلام وإنهاء التصعيد المستمر.

كما جددت التزامها الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي، وإعادة الاستقرار والهدوء على طول الحدود السعودية-اليمنية، مؤكدةً دعمها القوي لحل سريع للصراع اليمني، يجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه بالمنطقة، ويفيد الشعب اليمني بشكل فوري.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان أوروبي أمريكي يدين الهجوم الحوثي على مأرب وتصعيدها الهجمات ضد السعودية
سبق

أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها للهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير للهجمات التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المواطنون اليمنيون.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي المشترك أمس: إن جهودنا الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن، بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي، تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب، حاثةً الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة للسلام وإنهاء التصعيد المستمر.

كما جددت التزامها الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي، وإعادة الاستقرار والهدوء على طول الحدود السعودية-اليمنية، مؤكدةً دعمها القوي لحل سريع للصراع اليمني، يجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه بالمنطقة، ويفيد الشعب اليمني بشكل فوري.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
12:47 AM

بيان أوروبي أمريكي يدين الهجوم الحوثي على مأرب وتصعيدها الهجمات ضد السعودية

جدد التزامه الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي وإعادة الهدوء على طول حدودها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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10,606

أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها للهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير للهجمات التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المواطنون اليمنيون.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي المشترك أمس: إن جهودنا الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع في اليمن، بدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وبدعم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمجتمع الدولي، تقدم أفضل أمل لإنهاء هذه الحرب، حاثةً الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة للسلام وإنهاء التصعيد المستمر.

كما جددت التزامها الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي، وإعادة الاستقرار والهدوء على طول الحدود السعودية-اليمنية، مؤكدةً دعمها القوي لحل سريع للصراع اليمني، يجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه بالمنطقة، ويفيد الشعب اليمني بشكل فوري.

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