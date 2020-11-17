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وزير الرياضية يدشن الأطقم الجديدة للأخضر.. بحضور "المسحل"

دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضية يدشن الأطقم الجديدة للأخضر.. بحضور "المسحل"
سبق

دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:17 PM

وزير الرياضية يدشن الأطقم الجديدة للأخضر.. بحضور "المسحل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.

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