وزير الرياضية يدشن الأطقم الجديدة للأخضر.. بحضور "المسحل"

دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.
دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.
دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.
دشن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وتم خلال التدشين إهداء وزير الرياضة "قميصاً" يحمل اسمه.