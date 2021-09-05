"فهد الهريفي" : لم يكن لي علاقة بتعاقد "النصر" مع المدرب "مانو مينزيس"

نفى الناقد الرياضي الحالي ولاعب النصر السابق فهد الهريفي أن يكون له علاقة بتعاقد النصر مع المدرب البرازيلي مانو مينزيس.

وقال الهريفي مغرداً :" أقسم بالله العظيم.. ما كنت مع التعاقد مع مانو وليس لي علاقة والكثير من سمعني في كلوب هاوس قبل هذه الإدارة والتعاقدات كنت أطالب بخطة عمل تقوم على مدرب يكون مدرب بطولات ويجعلك دائماً في المنافسة”.

وأضاف :" وإذا تذكرون ذكرت كوزمين مدرب الهلال السابق وقلت هو قوي الشخصية ويعطي شكل فني".

وتابع :"وكنت أعرف أن الفريق يحتاج في ذلك الوقت لمدرب يملك الكثير بعد الكوارث التي حصلت مع الدعم الكبير من الداعمين أنه راح يكون هناك نجوم كبار".

واختتم تغريداته قائلاً :"النصر يمر بأيام لم ولن تمر على أحد من أندية المملكة، فريق يلعب بمجموعة مغايرة بداية الموسم بين آسيا والدوري بسبب الكروت تجعل التشتيت عنوان له".



