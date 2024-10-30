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"متمم" ينظم برنامجاً تدريبياً حول أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي

يهدف إلى تمكين الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية من قراءة وتحليل المعلومات

اختتم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) الخميس البرنامج التدريبي الذي نظمه على مدى خمسة أيام تحت عنوان: "أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي" واستهدف من خلاله الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة.

وتفصيلاً، جاء البرنامج الذي عقد بمقر المركز بالرياض في إطار الجهود التي يبذلها لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة، من قراءة وتحليل المعلومات الاقتصادية، وتمكينهم من تفنيد ومواجهة الشائعات الاقتصادية التي قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، وإكسابهم المعرفة اللازمة في مجال الاقتصاد الكلي والجزئي، والسياسات النقدية والمالية للدولة، بالإضافة إلى مساعدتهم في التعرف على أفضل الممارسات في الصحافة الاقتصادية.

وسلّط البرنامج التدريبي الضوء على ثمانية محاور رئيسية، حيث ناقش مفهوم علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، كما ركز البرنامج على إستراتيجية ورؤية وزارة المالية وأهم برامجها ومبادراتها، وناقش التحليل الاقتصادي ومقومات الاقتصاد السعودي، وأهم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التدريبات العملية في صناعة الخبر الصحفي والممارسات الإعلامية والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات.

ويأتي البرنامج في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها المركز إلى نشر المعرفة، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات الافتراضية والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة لنشره التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

مركز التواصل والمعرفة المالية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"متمم" ينظم برنامجاً تدريبياً حول أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي
سبق

اختتم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) الخميس البرنامج التدريبي الذي نظمه على مدى خمسة أيام تحت عنوان: "أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي" واستهدف من خلاله الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة.

وتفصيلاً، جاء البرنامج الذي عقد بمقر المركز بالرياض في إطار الجهود التي يبذلها لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة، من قراءة وتحليل المعلومات الاقتصادية، وتمكينهم من تفنيد ومواجهة الشائعات الاقتصادية التي قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، وإكسابهم المعرفة اللازمة في مجال الاقتصاد الكلي والجزئي، والسياسات النقدية والمالية للدولة، بالإضافة إلى مساعدتهم في التعرف على أفضل الممارسات في الصحافة الاقتصادية.

وسلّط البرنامج التدريبي الضوء على ثمانية محاور رئيسية، حيث ناقش مفهوم علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، كما ركز البرنامج على إستراتيجية ورؤية وزارة المالية وأهم برامجها ومبادراتها، وناقش التحليل الاقتصادي ومقومات الاقتصاد السعودي، وأهم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التدريبات العملية في صناعة الخبر الصحفي والممارسات الإعلامية والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات.

ويأتي البرنامج في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها المركز إلى نشر المعرفة، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات الافتراضية والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة لنشره التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
10:30 PM

"متمم" ينظم برنامجاً تدريبياً حول أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي

يهدف إلى تمكين الصحفيين وممثلي الوسائل الإعلامية من قراءة وتحليل المعلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) الخميس البرنامج التدريبي الذي نظمه على مدى خمسة أيام تحت عنوان: "أساليب الممارسات الاحترافية للإعلام الاقتصادي" واستهدف من خلاله الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة.

وتفصيلاً، جاء البرنامج الذي عقد بمقر المركز بالرياض في إطار الجهود التي يبذلها لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام السعودية المختلفة، من قراءة وتحليل المعلومات الاقتصادية، وتمكينهم من تفنيد ومواجهة الشائعات الاقتصادية التي قد تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد، وإكسابهم المعرفة اللازمة في مجال الاقتصاد الكلي والجزئي، والسياسات النقدية والمالية للدولة، بالإضافة إلى مساعدتهم في التعرف على أفضل الممارسات في الصحافة الاقتصادية.

وسلّط البرنامج التدريبي الضوء على ثمانية محاور رئيسية، حيث ناقش مفهوم علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية، كما ركز البرنامج على إستراتيجية ورؤية وزارة المالية وأهم برامجها ومبادراتها، وناقش التحليل الاقتصادي ومقومات الاقتصاد السعودي، وأهم المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التدريبات العملية في صناعة الخبر الصحفي والممارسات الإعلامية والصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات.

ويأتي البرنامج في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها المركز إلى نشر المعرفة، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات الافتراضية والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة لنشره التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

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