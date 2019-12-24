اليوم.. خمس مباريات في الجولة 18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات تجمع القادسية مع الطائي، المجزل مع نجران، البكيرية مع حطين، النجوم مع الثقبة، والجبلين مع أحد.

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل القادسية الثاني بـ30 نقطة وله مباراة مؤجلة مع ضيفه الطائي السابع بـ24 نقطة، فيما يحل نجران الثاني عشر بـ20 نقطة ضيفاً على المجزل الـ20 برصيد 9 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويواجه البكيرية السادس بـ24 نقطة على ملعبه ضيفه حطين التاسع عشر بـ13 نقطة، فيما يستقبل النجوم الثامن عشر بـ15 نقطة ضيفه الثقبة الثامن بـ24 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وفي ختام مباريات اليوم يواجه الجبلين الرابع بـ26 نقطة ضيفه أحد الحادي عشر بـ23 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.