"البيئة لنا ولأجيالنا".. مبادرة بكلية آداب محايل

أنشطة وورش عمل تراثية تفعيلًا لليوم العالمي

يقيم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب في محايل عسير، عصر اليوم الخميس، مبادرة "استدامة"، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"؛ لتفعيل اليوم العالمي للبيئة من خلال ثلاثة أنشطة ورش عمل لاستدامة الأغذية، والأقمشة وتوظيفها، بجانب ورشة عمل لاستدامة التراث والفنون بطريقة حديثة.

وقدّم قسم الاقتصاد المنزلي الدعوة لجميع العائلات للمشاركة، بالقرية التراثية في بارق؛ مشددين على الحرص على الإجراءات الاحترازية.