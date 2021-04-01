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"البيئة لنا ولأجيالنا".. مبادرة بكلية آداب محايل

أنشطة وورش عمل تراثية تفعيلًا لليوم العالمي

يقيم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب في محايل عسير، عصر اليوم الخميس، مبادرة "استدامة"، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"؛ لتفعيل اليوم العالمي للبيئة من خلال ثلاثة أنشطة ورش عمل لاستدامة الأغذية، والأقمشة وتوظيفها، بجانب ورشة عمل لاستدامة التراث والفنون بطريقة حديثة.

وقدّم قسم الاقتصاد المنزلي الدعوة لجميع العائلات للمشاركة، بالقرية التراثية في بارق؛ مشددين على الحرص على الإجراءات الاحترازية.

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"البيئة لنا ولأجيالنا".. مبادرة بكلية آداب محايل
سبق

يقيم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب في محايل عسير، عصر اليوم الخميس، مبادرة "استدامة"، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"؛ لتفعيل اليوم العالمي للبيئة من خلال ثلاثة أنشطة ورش عمل لاستدامة الأغذية، والأقمشة وتوظيفها، بجانب ورشة عمل لاستدامة التراث والفنون بطريقة حديثة.

وقدّم قسم الاقتصاد المنزلي الدعوة لجميع العائلات للمشاركة، بالقرية التراثية في بارق؛ مشددين على الحرص على الإجراءات الاحترازية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:27 PM

"البيئة لنا ولأجيالنا".. مبادرة بكلية آداب محايل

أنشطة وورش عمل تراثية تفعيلًا لليوم العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - محايل عسير
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يقيم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم والآداب في محايل عسير، عصر اليوم الخميس، مبادرة "استدامة"، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"؛ لتفعيل اليوم العالمي للبيئة من خلال ثلاثة أنشطة ورش عمل لاستدامة الأغذية، والأقمشة وتوظيفها، بجانب ورشة عمل لاستدامة التراث والفنون بطريقة حديثة.

وقدّم قسم الاقتصاد المنزلي الدعوة لجميع العائلات للمشاركة، بالقرية التراثية في بارق؛ مشددين على الحرص على الإجراءات الاحترازية.

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