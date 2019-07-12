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مؤشرات لقياس جودة الأداء بقطاعات مؤسسة مطوفي حجاج تركيا

"الحلبي": نسعى إلى معالجة كافة الصعوبات وفق آليات مدروسة

قدم عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رئيس قطاع تجويد الخدمات، الدكتور وائل الحلبي، خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة لقطاعاتها أمس الأول، عرضًا مرئيًا يتضمن برنامجًا لقياس أداء القطاع ومدى تقدمه نحو تحقيق أهدافه المعتمدة.

وتسعى المؤسسة إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقطاعات التابعة لها، وفق قيم مقننة تحقق معايير الجودة المؤسسية المتوائمة مع الرؤى الطموحة.

وأكد "الحلبي" على أهمية دور قياس الأداء في تطوير عمل المنظومة ودعم خططها التنموية، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجهها وفق آليات مدروسة تساهم في تحليل المخاطر واقتراح حلول منطقية تعيدها لمسارها نحو مبادراتها المستهدفة.

وقال: المؤسسة تعمل من خلال الزيارات الميدانية، والتطبيقات الإلكترونية، والاستبانات على رصد انطباعات المستفيد حول جودة الخدمات المقدمة له من قبل أجهزة القطاعات.
وأضاف: تساهم المؤسسة في إصدار تقارير مفصلة، تضمن نجاح المبادرات ومدى مواءمتها لاستراتيجيات المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشرات لقياس جودة الأداء بقطاعات مؤسسة مطوفي حجاج تركيا
سبق

قدم عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رئيس قطاع تجويد الخدمات، الدكتور وائل الحلبي، خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة لقطاعاتها أمس الأول، عرضًا مرئيًا يتضمن برنامجًا لقياس أداء القطاع ومدى تقدمه نحو تحقيق أهدافه المعتمدة.

وتسعى المؤسسة إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقطاعات التابعة لها، وفق قيم مقننة تحقق معايير الجودة المؤسسية المتوائمة مع الرؤى الطموحة.

وأكد "الحلبي" على أهمية دور قياس الأداء في تطوير عمل المنظومة ودعم خططها التنموية، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجهها وفق آليات مدروسة تساهم في تحليل المخاطر واقتراح حلول منطقية تعيدها لمسارها نحو مبادراتها المستهدفة.

وقال: المؤسسة تعمل من خلال الزيارات الميدانية، والتطبيقات الإلكترونية، والاستبانات على رصد انطباعات المستفيد حول جودة الخدمات المقدمة له من قبل أجهزة القطاعات.
وأضاف: تساهم المؤسسة في إصدار تقارير مفصلة، تضمن نجاح المبادرات ومدى مواءمتها لاستراتيجيات المؤسسة.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
05:13 PM

مؤشرات لقياس جودة الأداء بقطاعات مؤسسة مطوفي حجاج تركيا

"الحلبي": نسعى إلى معالجة كافة الصعوبات وفق آليات مدروسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم عضو مجلس الإدارة بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا رئيس قطاع تجويد الخدمات، الدكتور وائل الحلبي، خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة لقطاعاتها أمس الأول، عرضًا مرئيًا يتضمن برنامجًا لقياس أداء القطاع ومدى تقدمه نحو تحقيق أهدافه المعتمدة.

وتسعى المؤسسة إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقطاعات التابعة لها، وفق قيم مقننة تحقق معايير الجودة المؤسسية المتوائمة مع الرؤى الطموحة.

وأكد "الحلبي" على أهمية دور قياس الأداء في تطوير عمل المنظومة ودعم خططها التنموية، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجهها وفق آليات مدروسة تساهم في تحليل المخاطر واقتراح حلول منطقية تعيدها لمسارها نحو مبادراتها المستهدفة.

وقال: المؤسسة تعمل من خلال الزيارات الميدانية، والتطبيقات الإلكترونية، والاستبانات على رصد انطباعات المستفيد حول جودة الخدمات المقدمة له من قبل أجهزة القطاعات.
وأضاف: تساهم المؤسسة في إصدار تقارير مفصلة، تضمن نجاح المبادرات ومدى مواءمتها لاستراتيجيات المؤسسة.

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