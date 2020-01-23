أكد الدكتور محمد العبدالعالي، في إجابة عن استفسار "سبق" خلال مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أن الشخص الذي تعرض للإصابة بعد تلقيه جرعتين من لقاح فيروس كورونا، يستطيع الحصول على الجرعة التنشيطية، بعد تعافيه مباشرةً، إذا مضى على حصوله على الجرعة التنشيطية 3 أشهر.

"‫سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: في هذا الوقت يستطيع "المصاب بعد الجرعتين" الحصول على التنشيطية عبدالله البرقاوي سبق 2022-01-23 أكد الدكتور محمد العبدالعالي، في إجابة عن استفسار "سبق" خلال مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أن الشخص الذي تعرض للإصابة بعد تلقيه جرعتين من لقاح فيروس كورونا، يستطيع الحصول على الجرعة التنشيطية، بعد تعافيه مباشرةً، إذا مضى على حصوله على الجرعة التنشيطية 3 أشهر.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 04:13 PM

"‫سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: في هذا الوقت يستطيع "المصاب بعد الجرعتين" الحصول على التنشيطية





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أكد الدكتور محمد العبدالعالي، في إجابة عن استفسار "سبق" خلال مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أن الشخص الذي تعرض للإصابة بعد تلقيه جرعتين من لقاح فيروس كورونا، يستطيع الحصول على الجرعة التنشيطية، بعد تعافيه مباشرةً، إذا مضى على حصوله على الجرعة التنشيطية 3 أشهر.