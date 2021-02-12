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"تقاطع الموت" بمكة ومناشدات الأهالي.. مطبات صناعية تُنهي المشكلة

آخرها اليوم حادث راح ضحيته شخص وأصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة

طالب عدد من سكان مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة، بضرورة استحداث مطبات صناعية على مداخل تقاطع أسموه بـ" تقاطع الموت " لكثرة الحوادث الدامية والمميتة فيه، كان آخرها اليوم.

وفي شكوى تلقتها " سبق " أكد السكان بأن التقاطع الواقع بجوار سور بلدية جنوب مكة؛ المزمع تنفيذ مبنى البلدية فيه، يحتوي على 4 مداخل ويشهد حوادث مستمرة نظراً لغياب مطبات التهدئة فضلاً عن أن البعض يتعمّد السير عسكاً للدخول والخروج من المخطط.

وناشد السكان بشكل عاجل الجهات المسؤولة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة ومرور مكة بضرورة استحداث مطبات لتهدئة الوضع حلاً لمشكلة التقاطع الذي أسموه بـ " تقاطع الموت ".

وكان حادث تصادم وقع اليوم في نفس التقاطع راح ضحيته شخص وأصيب 5 أشخاص آخرين، حالتان منها وصفت بالخطيرة، وهو ما حرّك مطالب السكان في إنشاء واستحداث مطبات تهدئة في ذلك التقاطع على وجه السرعة.

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"تقاطع الموت" بمكة ومناشدات الأهالي.. مطبات صناعية تُنهي المشكلة
سبق

طالب عدد من سكان مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة، بضرورة استحداث مطبات صناعية على مداخل تقاطع أسموه بـ" تقاطع الموت " لكثرة الحوادث الدامية والمميتة فيه، كان آخرها اليوم.

وفي شكوى تلقتها " سبق " أكد السكان بأن التقاطع الواقع بجوار سور بلدية جنوب مكة؛ المزمع تنفيذ مبنى البلدية فيه، يحتوي على 4 مداخل ويشهد حوادث مستمرة نظراً لغياب مطبات التهدئة فضلاً عن أن البعض يتعمّد السير عسكاً للدخول والخروج من المخطط.

وناشد السكان بشكل عاجل الجهات المسؤولة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة ومرور مكة بضرورة استحداث مطبات لتهدئة الوضع حلاً لمشكلة التقاطع الذي أسموه بـ " تقاطع الموت ".

وكان حادث تصادم وقع اليوم في نفس التقاطع راح ضحيته شخص وأصيب 5 أشخاص آخرين، حالتان منها وصفت بالخطيرة، وهو ما حرّك مطالب السكان في إنشاء واستحداث مطبات تهدئة في ذلك التقاطع على وجه السرعة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
08:43 PM

"تقاطع الموت" بمكة ومناشدات الأهالي.. مطبات صناعية تُنهي المشكلة

آخرها اليوم حادث راح ضحيته شخص وأصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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طالب عدد من سكان مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة المكرمة، بضرورة استحداث مطبات صناعية على مداخل تقاطع أسموه بـ" تقاطع الموت " لكثرة الحوادث الدامية والمميتة فيه، كان آخرها اليوم.

وفي شكوى تلقتها " سبق " أكد السكان بأن التقاطع الواقع بجوار سور بلدية جنوب مكة؛ المزمع تنفيذ مبنى البلدية فيه، يحتوي على 4 مداخل ويشهد حوادث مستمرة نظراً لغياب مطبات التهدئة فضلاً عن أن البعض يتعمّد السير عسكاً للدخول والخروج من المخطط.

وناشد السكان بشكل عاجل الجهات المسؤولة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة ومرور مكة بضرورة استحداث مطبات لتهدئة الوضع حلاً لمشكلة التقاطع الذي أسموه بـ " تقاطع الموت ".

وكان حادث تصادم وقع اليوم في نفس التقاطع راح ضحيته شخص وأصيب 5 أشخاص آخرين، حالتان منها وصفت بالخطيرة، وهو ما حرّك مطالب السكان في إنشاء واستحداث مطبات تهدئة في ذلك التقاطع على وجه السرعة.

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