أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
قال: تبدأ الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.حائل الأرصاد حالة الطقس
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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-22
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:46 AM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
قال: تبدأ الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.
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