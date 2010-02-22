النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏حائل

قال: تبدأ الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏حائل
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:46 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏حائل

قال: تبدأ الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل المحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
411

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,338
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,686
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,712

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة