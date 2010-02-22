أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 09:46 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏حائل قال: تبدأ الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل المحافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.