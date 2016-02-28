أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا رافعاً الشكر للقيادة

دعا الأهالي والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر "صحتي"

تلقى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وذلك في مركز المؤتمرات بمجمع أجا للطالبات بجامعة حائل.

ورفع أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن الأهالي الشكر والعرفان والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين، محافظين بذلك على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً بما تشهده منطقة حائل كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.

وأشاد أمير منطقة بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة، المهندس عبدالله الرخيص، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة حائل، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، وفريقهم على الاحترافية في التنظيم، وسلاسة الإجراءات، وحسن الاستقبال، والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة، مشيداً بالجهود المميزة التي بذلتها صحة حائل في تنظيم وتجهيز مركز اللقاحات بحائل، والكفاءة العالية والمهنية التي تمتاز بها الطواقم الطبية والإدارية من العاملين في المركز.

ودعا أمير منطقة حائل كل الأهالي والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، والتواصل مع وزارة الصحة ‪حال الاستفسار على الرقم 937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.