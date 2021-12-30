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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم ورشة عمل لرفع كفاءة النشر العلمي

ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بجودة البحث.. وبمشاركة نخبة من العلماء والمختصين

نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة النشر العلمي" بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين في مجال الأبحاث والدراسات، وتهدف الورشة لمراجعة السياسات واللوائح الداخلية للمركز؛ من أجل رفع كفاءة النشر العلمي والوصول للباحثين والمهتمين.

وتناولت محاور الورشة: المسارات البحثية المتوقعة للمركز، واختيار المواضيع البحثية، وآلية الوصول للباحث المتميز، والكتابة العلمية وكيفية تطويرها، واختيار المجلة العلمية حسب التخصص والتصنيف، وسبل رفع تصنيف المركز من خلال النشر العلمي.

وناقش المشاركون الشروط والضوابط الخاصة بالمجموعات البحثية، كما استعرضوا العقد الجديد المقترح للمجموعات البحثية، وقاموا بإبداء جملة من الملاحظات عليه.

من جانبه أوضح الأمين العام للمركز الدكتور أحمد التميمي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، بهدف بناء علاقات مستدامة بين المركز والمؤسسات العلمية للارتقاء بالبحث العلمي، وبناء القدرات البحثية التي تنعكس على مستوى مخرجات البحث العلمي.

وأشار "التميمي" إلى أهمية هذه الورشة لبحث إجراءات واشتراطات دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين، ورفع مستوى النشر العلمي دوليًا بما يعكس مكانة المركز بالتصنيفات الدولية.

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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم ورشة عمل لرفع كفاءة النشر العلمي
سبق

نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة النشر العلمي" بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين في مجال الأبحاث والدراسات، وتهدف الورشة لمراجعة السياسات واللوائح الداخلية للمركز؛ من أجل رفع كفاءة النشر العلمي والوصول للباحثين والمهتمين.

وتناولت محاور الورشة: المسارات البحثية المتوقعة للمركز، واختيار المواضيع البحثية، وآلية الوصول للباحث المتميز، والكتابة العلمية وكيفية تطويرها، واختيار المجلة العلمية حسب التخصص والتصنيف، وسبل رفع تصنيف المركز من خلال النشر العلمي.

وناقش المشاركون الشروط والضوابط الخاصة بالمجموعات البحثية، كما استعرضوا العقد الجديد المقترح للمجموعات البحثية، وقاموا بإبداء جملة من الملاحظات عليه.

من جانبه أوضح الأمين العام للمركز الدكتور أحمد التميمي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، بهدف بناء علاقات مستدامة بين المركز والمؤسسات العلمية للارتقاء بالبحث العلمي، وبناء القدرات البحثية التي تنعكس على مستوى مخرجات البحث العلمي.

وأشار "التميمي" إلى أهمية هذه الورشة لبحث إجراءات واشتراطات دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين، ورفع مستوى النشر العلمي دوليًا بما يعكس مكانة المركز بالتصنيفات الدولية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
04:08 PM

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم ورشة عمل لرفع كفاءة النشر العلمي

ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بجودة البحث.. وبمشاركة نخبة من العلماء والمختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة النشر العلمي" بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين في مجال الأبحاث والدراسات، وتهدف الورشة لمراجعة السياسات واللوائح الداخلية للمركز؛ من أجل رفع كفاءة النشر العلمي والوصول للباحثين والمهتمين.

وتناولت محاور الورشة: المسارات البحثية المتوقعة للمركز، واختيار المواضيع البحثية، وآلية الوصول للباحث المتميز، والكتابة العلمية وكيفية تطويرها، واختيار المجلة العلمية حسب التخصص والتصنيف، وسبل رفع تصنيف المركز من خلال النشر العلمي.

وناقش المشاركون الشروط والضوابط الخاصة بالمجموعات البحثية، كما استعرضوا العقد الجديد المقترح للمجموعات البحثية، وقاموا بإبداء جملة من الملاحظات عليه.

من جانبه أوضح الأمين العام للمركز الدكتور أحمد التميمي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، بهدف بناء علاقات مستدامة بين المركز والمؤسسات العلمية للارتقاء بالبحث العلمي، وبناء القدرات البحثية التي تنعكس على مستوى مخرجات البحث العلمي.

وأشار "التميمي" إلى أهمية هذه الورشة لبحث إجراءات واشتراطات دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين، ورفع مستوى النشر العلمي دوليًا بما يعكس مكانة المركز بالتصنيفات الدولية.

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