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بسبب "كورونا".. التسجيل المسبق شرط لحضور فعاليات "فوانيس مكية"

تقام حضوريًّا في المقر وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية وتستمر حتى 19 رمضان

يترقب أهالي مكة وزائروها انطلاق فعاليات "فوانيس مكية" بمقر غرفة مكة المكرمة، هذا المساء، بعد عام من تعليقها حضوريًّا؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وفعالية فوانيس مكية هي فعالية سنوية تقيمها غرفة مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي؛ حيث تقام هذا العام ولأول مرة بطابع هجين، ويشارك بها أصحاب المشاريع الصغيرة وتحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة.

ومعرض هجين هو مزيج يتكون من معرض حي ومعرض افتراضي في ذات الوقت، حتى يتمكن الجمهور من المشاركة والتفاعل مع المعرض بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وتنطلق فعاليات "فوانيس" بشكل فعلي في مقر غرفة مكة هذا المساء، وسط أجواء رمضانية، وفعاليات متنوعة.

وستقام حضوريًّا في المقر، وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية، وذلك من تاريخ 10 - إلى 19 رمضان 1442هـ - ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية صباحًا.

وللحضور يجب التسجيل المسبق من خلال:
https://fawanees.makkahchamber.sa

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بسبب "كورونا".. التسجيل المسبق شرط لحضور فعاليات "فوانيس مكية"
سبق

يترقب أهالي مكة وزائروها انطلاق فعاليات "فوانيس مكية" بمقر غرفة مكة المكرمة، هذا المساء، بعد عام من تعليقها حضوريًّا؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وفعالية فوانيس مكية هي فعالية سنوية تقيمها غرفة مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي؛ حيث تقام هذا العام ولأول مرة بطابع هجين، ويشارك بها أصحاب المشاريع الصغيرة وتحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة.

ومعرض هجين هو مزيج يتكون من معرض حي ومعرض افتراضي في ذات الوقت، حتى يتمكن الجمهور من المشاركة والتفاعل مع المعرض بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وتنطلق فعاليات "فوانيس" بشكل فعلي في مقر غرفة مكة هذا المساء، وسط أجواء رمضانية، وفعاليات متنوعة.

وستقام حضوريًّا في المقر، وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية، وذلك من تاريخ 10 - إلى 19 رمضان 1442هـ - ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية صباحًا.

وللحضور يجب التسجيل المسبق من خلال:
https://fawanees.makkahchamber.sa

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
08:12 PM
اخر تعديل
22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
08:28 PM

بسبب "كورونا".. التسجيل المسبق شرط لحضور فعاليات "فوانيس مكية"

تقام حضوريًّا في المقر وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية وتستمر حتى 19 رمضان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يترقب أهالي مكة وزائروها انطلاق فعاليات "فوانيس مكية" بمقر غرفة مكة المكرمة، هذا المساء، بعد عام من تعليقها حضوريًّا؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وفعالية فوانيس مكية هي فعالية سنوية تقيمها غرفة مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي؛ حيث تقام هذا العام ولأول مرة بطابع هجين، ويشارك بها أصحاب المشاريع الصغيرة وتحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة.

ومعرض هجين هو مزيج يتكون من معرض حي ومعرض افتراضي في ذات الوقت، حتى يتمكن الجمهور من المشاركة والتفاعل مع المعرض بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وتنطلق فعاليات "فوانيس" بشكل فعلي في مقر غرفة مكة هذا المساء، وسط أجواء رمضانية، وفعاليات متنوعة.

وستقام حضوريًّا في المقر، وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية، وذلك من تاريخ 10 - إلى 19 رمضان 1442هـ - ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية صباحًا.

وللحضور يجب التسجيل المسبق من خلال:
https://fawanees.makkahchamber.sa

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