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انخفاض معدل الجريمة في الطائف إلى أدنى مستوياتها.. والمحافظ يشيد بالجهود

نتيجة الجهود التي يبذلها رجال الأمن ميدانياً

كشفت إحصائية العام المنصرم عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بمحافظة الطائف إلى أدنى مستوياته؛ نتيجة الجهود التي يبذلها رجال الأمن ميدانياً، وحصر الجريمة ومحاولة منعها والسيطرة عليها قبل وقوعها.


وأوضحت الإحصائية أن المجموع الكلي للحوادث سجلت في عام 1439هـ انخفاضا في إجمالي الحوادث بشكل عام مقارنة بعام 1438هـ بواقع 498 حادثا بنسبة - 6,71 %.


وأشارت الإحصائية إلى انخفاض قضايا المسكرات مقارنة بعام 1438هـ بواقع - 556 بنسبة بلغت - 45,53 %.


وكان مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي؛ قد قدّم التقرير السنوي الذي يوضح جهود شرطة الطائف خلال عام 1439هـ، إلى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني؛ وذلك في مكتبه بمحافظة الطائف، بحضور العقيد شرف الثمالي.


وأشاد "محافظ الطائف" بما تحقّق من جهود أمنية مميزة وحثّ على بذل المزيد من الجهد وتقديم كل ما من شأنه حفظ الأمن في وطننا المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-.


يشار إلى أن الجهات الأمنية بشرطة الطائف ممثلة بدوريات الضبط الإداري، نفذت حملات أمنية، شَمِلت أحياء مختلفة بالمحافظة، وضبطت من خلالها أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة من "رجال ونساء" من جنسيات مختلفة، وأكملت الجهات الأمنية -في نهاية الحملة- إجراءات ضبط المخالفين؛ تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم.

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انخفاض معدل الجريمة في الطائف إلى أدنى مستوياتها.. والمحافظ يشيد بالجهود
سبق

كشفت إحصائية العام المنصرم عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بمحافظة الطائف إلى أدنى مستوياته؛ نتيجة الجهود التي يبذلها رجال الأمن ميدانياً، وحصر الجريمة ومحاولة منعها والسيطرة عليها قبل وقوعها.


وأوضحت الإحصائية أن المجموع الكلي للحوادث سجلت في عام 1439هـ انخفاضا في إجمالي الحوادث بشكل عام مقارنة بعام 1438هـ بواقع 498 حادثا بنسبة - 6,71 %.


وأشارت الإحصائية إلى انخفاض قضايا المسكرات مقارنة بعام 1438هـ بواقع - 556 بنسبة بلغت - 45,53 %.


وكان مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي؛ قد قدّم التقرير السنوي الذي يوضح جهود شرطة الطائف خلال عام 1439هـ، إلى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني؛ وذلك في مكتبه بمحافظة الطائف، بحضور العقيد شرف الثمالي.


وأشاد "محافظ الطائف" بما تحقّق من جهود أمنية مميزة وحثّ على بذل المزيد من الجهد وتقديم كل ما من شأنه حفظ الأمن في وطننا المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-.


يشار إلى أن الجهات الأمنية بشرطة الطائف ممثلة بدوريات الضبط الإداري، نفذت حملات أمنية، شَمِلت أحياء مختلفة بالمحافظة، وضبطت من خلالها أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة من "رجال ونساء" من جنسيات مختلفة، وأكملت الجهات الأمنية -في نهاية الحملة- إجراءات ضبط المخالفين؛ تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:31 PM

انخفاض معدل الجريمة في الطائف إلى أدنى مستوياتها.. والمحافظ يشيد بالجهود

نتيجة الجهود التي يبذلها رجال الأمن ميدانياً

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متعب البقمي - الطائف
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كشفت إحصائية العام المنصرم عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بمحافظة الطائف إلى أدنى مستوياته؛ نتيجة الجهود التي يبذلها رجال الأمن ميدانياً، وحصر الجريمة ومحاولة منعها والسيطرة عليها قبل وقوعها.


وأوضحت الإحصائية أن المجموع الكلي للحوادث سجلت في عام 1439هـ انخفاضا في إجمالي الحوادث بشكل عام مقارنة بعام 1438هـ بواقع 498 حادثا بنسبة - 6,71 %.


وأشارت الإحصائية إلى انخفاض قضايا المسكرات مقارنة بعام 1438هـ بواقع - 556 بنسبة بلغت - 45,53 %.


وكان مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي؛ قد قدّم التقرير السنوي الذي يوضح جهود شرطة الطائف خلال عام 1439هـ، إلى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني؛ وذلك في مكتبه بمحافظة الطائف، بحضور العقيد شرف الثمالي.


وأشاد "محافظ الطائف" بما تحقّق من جهود أمنية مميزة وحثّ على بذل المزيد من الجهد وتقديم كل ما من شأنه حفظ الأمن في وطننا المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-.


يشار إلى أن الجهات الأمنية بشرطة الطائف ممثلة بدوريات الضبط الإداري، نفذت حملات أمنية، شَمِلت أحياء مختلفة بالمحافظة، وضبطت من خلالها أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة من "رجال ونساء" من جنسيات مختلفة، وأكملت الجهات الأمنية -في نهاية الحملة- إجراءات ضبط المخالفين؛ تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بحقهم.

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