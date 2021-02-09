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"ملكية ينبع" تستهدف 120 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

لمنع انتشار فيروس كورونا وتوعدت المخالفين بالإغلاق وفرض الغرامات المالية

نفّذت الفِرَق الرقابية بالهيئة الملكية بينبع جولات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتزام المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق لمدة ١٠ أيام حسب القرار، وارتداء المتسوقين للكمامات.

واستهدفت الجولات الميدانية ١٢٠ منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط منشأة واحدة من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم إغلاقها. وتضمنت الجولة أيضًا رفع مستوى الوعي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الهيئة الملكية بينبع أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة؛ لافتة إلى أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين؛ محذرة من أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على إقفال المنشأة وفرض الغرامات المالية وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

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"ملكية ينبع" تستهدف 120 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية بالهيئة الملكية بينبع جولات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتزام المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق لمدة ١٠ أيام حسب القرار، وارتداء المتسوقين للكمامات.

واستهدفت الجولات الميدانية ١٢٠ منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط منشأة واحدة من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم إغلاقها. وتضمنت الجولة أيضًا رفع مستوى الوعي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الهيئة الملكية بينبع أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة؛ لافتة إلى أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين؛ محذرة من أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على إقفال المنشأة وفرض الغرامات المالية وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
09:56 AM

"ملكية ينبع" تستهدف 120 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

لمنع انتشار فيروس كورونا وتوعدت المخالفين بالإغلاق وفرض الغرامات المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نفّذت الفِرَق الرقابية بالهيئة الملكية بينبع جولات ميدانية رقابية مشتركة على المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتزام المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق لمدة ١٠ أيام حسب القرار، وارتداء المتسوقين للكمامات.

واستهدفت الجولات الميدانية ١٢٠ منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط منشأة واحدة من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم إغلاقها. وتضمنت الجولة أيضًا رفع مستوى الوعي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الهيئة الملكية بينبع أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة؛ لافتة إلى أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين؛ محذرة من أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على إقفال المنشأة وفرض الغرامات المالية وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

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