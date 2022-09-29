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الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة

تطبيق الإجراءات بحق 5 مقيمين مخالفين من قبل الجهات المعنية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في محافظة جدة، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم أكثر من 98 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، ونحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في محافظة جدة، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم أكثر من 98 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، ونحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:59 PM

الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة

تطبيق الإجراءات بحق 5 مقيمين مخالفين من قبل الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في محافظة جدة، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم أكثر من 98 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، ونحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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