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المملكة تستعرض النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني

خلال اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

‬استعرضت المملكة النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني، خلال اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وذلك بحضور معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ونائبه مالكوم جونسون، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

وشاركت المملكة خلال الاجتماع الدول الأعضاء النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني خلال سنة رئاستها لمجموعة العشرين، وقمة قادة العشرين الافتراضية، الذي حرصت فيه المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على تطوير النموذج، ليكون مرجعاً شاملاً تستفيد منه الدول التي سترأس مجموعة العشرين في المستقبل، وجميع منظمي المؤتمرات الكبرى على حدٍّ سواء.

وأوضح نائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الربدي بن فهد الربدي، أن النموذج مبني على مستويين؛ أولهما يهدف إلى تعزيز صمود الأمن السيبراني خلال سنة رئاسة مجموعة العشرين، والثاني إلى تعزيز صمود الأمن السيبراني للقمة الافتراضية للقادة، ويقوم كل مستوى على أربعة محاور؛ محور حوكمة البرنامج، وتقييمات الأمن السيبراني، والعمليات السيبرانية، والتوعية والتمارين السيبرانية.

وبين "الربدي" أن النموذج أسهم في عقد قمة مجموعة العشرين بوضع آمن وموثوق؛ الأمر الذي كان في غاية الأهمية؛ لضمان نجاح سنة الرئاسة، مع الأخذ في الحسبان ضخامة الحدث، وانعقاد أغلب اجتماعاته افتراضياً خلال سنة الرئاسة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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المملكة تستعرض النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني
سبق

‬استعرضت المملكة النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني، خلال اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وذلك بحضور معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ونائبه مالكوم جونسون، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

وشاركت المملكة خلال الاجتماع الدول الأعضاء النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني خلال سنة رئاستها لمجموعة العشرين، وقمة قادة العشرين الافتراضية، الذي حرصت فيه المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على تطوير النموذج، ليكون مرجعاً شاملاً تستفيد منه الدول التي سترأس مجموعة العشرين في المستقبل، وجميع منظمي المؤتمرات الكبرى على حدٍّ سواء.

وأوضح نائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الربدي بن فهد الربدي، أن النموذج مبني على مستويين؛ أولهما يهدف إلى تعزيز صمود الأمن السيبراني خلال سنة رئاسة مجموعة العشرين، والثاني إلى تعزيز صمود الأمن السيبراني للقمة الافتراضية للقادة، ويقوم كل مستوى على أربعة محاور؛ محور حوكمة البرنامج، وتقييمات الأمن السيبراني، والعمليات السيبرانية، والتوعية والتمارين السيبرانية.

وبين "الربدي" أن النموذج أسهم في عقد قمة مجموعة العشرين بوضع آمن وموثوق؛ الأمر الذي كان في غاية الأهمية؛ لضمان نجاح سنة الرئاسة، مع الأخذ في الحسبان ضخامة الحدث، وانعقاد أغلب اجتماعاته افتراضياً خلال سنة الرئاسة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:05 PM

المملكة تستعرض النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني

خلال اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬استعرضت المملكة النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني، خلال اجتماع فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وذلك بحضور معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ونائبه مالكوم جونسون، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

وشاركت المملكة خلال الاجتماع الدول الأعضاء النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني خلال سنة رئاستها لمجموعة العشرين، وقمة قادة العشرين الافتراضية، الذي حرصت فيه المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على تطوير النموذج، ليكون مرجعاً شاملاً تستفيد منه الدول التي سترأس مجموعة العشرين في المستقبل، وجميع منظمي المؤتمرات الكبرى على حدٍّ سواء.

وأوضح نائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني الربدي بن فهد الربدي، أن النموذج مبني على مستويين؛ أولهما يهدف إلى تعزيز صمود الأمن السيبراني خلال سنة رئاسة مجموعة العشرين، والثاني إلى تعزيز صمود الأمن السيبراني للقمة الافتراضية للقادة، ويقوم كل مستوى على أربعة محاور؛ محور حوكمة البرنامج، وتقييمات الأمن السيبراني، والعمليات السيبرانية، والتوعية والتمارين السيبرانية.

وبين "الربدي" أن النموذج أسهم في عقد قمة مجموعة العشرين بوضع آمن وموثوق؛ الأمر الذي كان في غاية الأهمية؛ لضمان نجاح سنة الرئاسة، مع الأخذ في الحسبان ضخامة الحدث، وانعقاد أغلب اجتماعاته افتراضياً خلال سنة الرئاسة، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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