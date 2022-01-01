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"شرطة مكة": لا شبهة جنائية في حادث مركبة الفريق المساند لأحد المشاركين بـ"رالي داكار 2022"

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس 26 / 5 / 1443 هـ، الموافق 30 / 12 / 2021م، حادثًا عرضيًّا بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها (5) أشخاص من الجنسية الفرنسية، أُصيب أحدهم؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى.

وأفاد بأنه اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

رالي داكار السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة مكة": لا شبهة جنائية في حادث مركبة الفريق المساند لأحد المشاركين بـ"رالي داكار 2022"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس 26 / 5 / 1443 هـ، الموافق 30 / 12 / 2021م، حادثًا عرضيًّا بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها (5) أشخاص من الجنسية الفرنسية، أُصيب أحدهم؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى.

وأفاد بأنه اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
09:10 PM

"شرطة مكة": لا شبهة جنائية في حادث مركبة الفريق المساند لأحد المشاركين بـ"رالي داكار 2022"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس 26 / 5 / 1443 هـ، الموافق 30 / 12 / 2021م، حادثًا عرضيًّا بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وكان يستقلها (5) أشخاص من الجنسية الفرنسية، أُصيب أحدهم؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى.

وأفاد بأنه اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

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