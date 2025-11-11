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389 متدربًا ومتدربة في برنامج "المسعف المدرسي" بتعليم عسير

بالتعاون مع الهلال الأحمر.. على مسرح مدارس أبها الأهلية

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير، عبد الرحمن عوضة، انطلاق مبادرة "المسعف المدرسي"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مسرح مدارس أبها الأهلية.

ويستهدف البرنامج تأهيل 389 متدربًا ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة، بما يسهم في تحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج، ونشر الوعي وثقافة إنقاذ الحياة، والمحافظة عليها وكيفية التعامل مع المهددات، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية.

واشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء، وتوقف القلب والتنفس، والنزيف، والكسور، والصرع.

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389 متدربًا ومتدربة في برنامج "المسعف المدرسي" بتعليم عسير
سبق

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير، عبد الرحمن عوضة، انطلاق مبادرة "المسعف المدرسي"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مسرح مدارس أبها الأهلية.

ويستهدف البرنامج تأهيل 389 متدربًا ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة، بما يسهم في تحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج، ونشر الوعي وثقافة إنقاذ الحياة، والمحافظة عليها وكيفية التعامل مع المهددات، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية.

واشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء، وتوقف القلب والتنفس، والنزيف، والكسور، والصرع.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:21 PM

389 متدربًا ومتدربة في برنامج "المسعف المدرسي" بتعليم عسير

بالتعاون مع الهلال الأحمر.. على مسرح مدارس أبها الأهلية

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بندر آل عوض - عسير
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شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير، عبد الرحمن عوضة، انطلاق مبادرة "المسعف المدرسي"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مسرح مدارس أبها الأهلية.

ويستهدف البرنامج تأهيل 389 متدربًا ومتدربة على البرامج الإسعافية في كل مدرسة، بما يسهم في تحفيز منسوبي ومنسوبات التعليم للالتحاق بهذا النوع من البرامج، ونشر الوعي وثقافة إنقاذ الحياة، والمحافظة عليها وكيفية التعامل مع المهددات، ومنع أو تقليل الأضرار الناتجة عن الإصابات والتعامل مع الحالات الحرجة قبل وصول الفرق الإسعافية.

واشتملت المحاور التدريبية على طريقة التعاطي مع انسداد مجرى الهواء، وتوقف القلب والتنفس، والنزيف، والكسور، والصرع.

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