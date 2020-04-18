"إعداد القادة" يقدِّم محاضرة عن الرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بُعد

يواصل معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة تقديم برامجه التطويرية في المجال الرياضي (عن بُعد)، بإقامة لقاء تعريفي عن الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، والروبوت، وذلك يوم الثلاثاء القادم 21 إبريل الجاري من الساعة الـ(9-11) مساء.

ويقدِّم اللقاء التعريفي سعود بن بداح الفغم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت عبر تطبيق GoToWebinar .

ويتضمن اللقاء عددًا من المحاور، منها أنواع الرياضات اللاسلكية، وأهمية رياضة الروبوت في الوقت الحالي، واستراتيجيات التحكُّم لممارسة ونشر الرياضة، ورياضات التحكم ورؤية 2030، والبطولات العالمية للرياضة والروبوت.

وطلب المعهد من الراغبين في حضور المحاضرة التسجيل عبر الرابط الآتي: https://attendee.gotowebinar.com/register/1610646402543794702