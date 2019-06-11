وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.

إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.

"الغذاء والدواء" تلزم مستوردي الخضار بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-11 إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019. وقالت عبر حسابها في "تويتر": إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019. وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 03:37 PM

"الغذاء والدواء" تلزم مستوردي الخضار بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً قالت: لن نسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة





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إلزامت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً، مبينة أن إنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": إلزام مستوردي ومنتجي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات قبل تاريخ 31/ 8/ 2019.

وأضافت: علماً بأنه لن يُسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفِ متطلبات الهيئة.