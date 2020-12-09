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"الموارد" وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية لتوفير مساحات لـ"يمام كافيه"

في إطار الحرص على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتوفير مساحات مجانية لاستضافة مشروع "يمام كافيه"، بالمقرات التابعة للوزارة عبر الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.

ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة للخدمات المساندة مساعد الداود، ونائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي ببنك التنمية سلطان الحميدي.

ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة "يمام كافيه" على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يساهم في تمكين تلك الأسر وخلق فرص العمل المناسبة لها لبناء وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجارياً، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم.

ويقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع، عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية.

وقد قام البنك بافتتاح 14 منفذاً للأسر، كما يهدف لافتتاح 46 منفذاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد" وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية لتوفير مساحات لـ"يمام كافيه"
سبق

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتوفير مساحات مجانية لاستضافة مشروع "يمام كافيه"، بالمقرات التابعة للوزارة عبر الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.

ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة للخدمات المساندة مساعد الداود، ونائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي ببنك التنمية سلطان الحميدي.

ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة "يمام كافيه" على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يساهم في تمكين تلك الأسر وخلق فرص العمل المناسبة لها لبناء وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجارياً، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم.

ويقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع، عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية.

وقد قام البنك بافتتاح 14 منفذاً للأسر، كما يهدف لافتتاح 46 منفذاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
02:47 PM

"الموارد" وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان اتفاقية لتوفير مساحات لـ"يمام كافيه"

في إطار الحرص على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون لتوفير مساحات مجانية لاستضافة مشروع "يمام كافيه"، بالمقرات التابعة للوزارة عبر الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.

ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة للخدمات المساندة مساعد الداود، ونائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي ببنك التنمية سلطان الحميدي.

ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة "يمام كافيه" على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يساهم في تمكين تلك الأسر وخلق فرص العمل المناسبة لها لبناء وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجارياً، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم.

ويقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع، عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية.

وقد قام البنك بافتتاح 14 منفذاً للأسر، كما يهدف لافتتاح 46 منفذاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.

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