ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي

بدءًا بوضع التصاميم لأحدث الطرازات المعمارية والحصول على الاستشارات الهندسية اللازمة

أعلنت مجموعة الشريف القابضة، عن بدء الأعمال التطويرية لفندق شبرد التاريخي بالتعاون مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)؛ وذلك بناء على الشراكة التي أعلنت عنها "الشريف القابضة" عام 2020؛ حيث ستعمل المجموعة على توفير وتشغيل الموارد اللازمة لإعادة الفندق إلى عصوره الذهبية؛ بدءًا بوضع التصاميم لأحدث الطرازات المعمارية والحصول على الاستشارات الهندسية اللازمة، مرورًا بوضع الاستراتيجية التشغيلية، وانتهاءً بأعمال الديكور الداخلي والتأثيث المستلهم من المكانة التاريخية للفندق. ومن المتوقع أن تتوج هذه الشراكة بافتتاح الفندق بحلة جديدة بداية عام 2024م.

هذا وتبلغ قيمة المشروع التطويري أكثر من 337 مليون ريال سعودي على مساحة تبلغ 3198 مترًا مربعًا، بسعة فندقية تتجاوز 300 غرفة وجناح فاخر، وما لا يقل عن 5 منافذ للأطعمة والمشروبات، و1600 متر مربع من قاعة المؤتمرات، والمنتجعات الصحية واللياقة البدنية، وقاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى مواقف السيارات التي تتسع لـ70 مركبة.

يُذكر أن للفندق مكانته التاريخية؛ إذ أنشأه عام 1841م صموئيل شبرد، تم بعدها إعادة ترميمه عقب حريق القاهرة الشهير عام 1952م، ويصنف الآن ضمن أعرق الفنادق التاريخية على المستوى الإقليمي؛ وفي هذا السياق صرح الأستاذ نواف بن فايز الشريف المدير التنفيذي للمجموعة قائلًا: "نحن في الشريف القابضة نؤمن بمستقبل القطاع السياحي في المنطقة وضمن هذا الاتجاه يأتي استثمارنا في تطوير فندق شبرد بالقاهرة" وأردف قائلًا: "بعين متطلعة للمستقبل، وبروح تعتز بصون الموروث العربي، نفخر بتولي مشروع التطوير لهذا الصرح التاريخي على أرض الحضارة مصر، ونحن نضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مشروع التطوير، ولا يسعنا سوى الشعور بالامتنان لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث أثمرت رؤيته في جعل الشركات السعودية قادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية".

الجدير بالذكر أن مجموعة "الشريف القابضة" والتي تتخذ من جدة مقرًّا لها، تأسست عام 1980م، ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع المقاولات، وتقديم الابتكارات واجتذاب المواهب في مجالات البناء والطاقة والعمارة، مستلهمة في ذلك روح رؤية 2030، كما تطمح المجموعة لتقديم مثال يحتذى به في مشاريع البنية التحتية على المستوى الإقليمي والعالمي.