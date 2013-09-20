للمرة الأولى منذ 50 عاماً.. ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية

الحكومة طالبت السكان بتوخي الحذر

ثار بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري، الذي يسجل منذ أيام نشاطاً زلزالياً كثيفاً، اليوم (الأحد)، للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وطلبت الحكومة المحلية من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، أن البركان ثار في منطقة غابات.

وتصاعدت سحب من الدخان والرماد والحمم البركانية من فوهة البركان، في المشاهد الأولى، التي بثها التلفزيون العام الإسباني عند قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ).