دمار شامل.. شاهد لحظة احتراق 100 سيارة بسبب إعصار "جيبي" في اليابان

اصطدام ناقلة بجسر.. والسلطات المحلية: أعتى عاصفة تضرب البلاد في 25 عاماً

بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، صور الدمار الشامل الذي تسبب به إعصار "جيبي" في اليابان، ومنها مشهدا احتراق 100 سيارة، واصطدام ناقلة بجسر.

وتسبب الإعصار الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب البلاد في 25 عاماً، بمقتل تسعة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 340 آخرين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن رياحاً بسرعة 135 ميلاً وأمواجاً عملاقة ضربت اليابان.

وأظهر شريط فيديو أن الرياح تسببت في اشتعال النيران بمائة سيارة كانت متوقفة في أحد مواقع توقف السيارات، واندلع حريق ضخم، وتمكّن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق، بعد أن قضى على عدد ضخم من السيارات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن. إتش. كيه"، إن نحو ثلاثة آلاف شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي، بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يصب أيّ من أفراد طاقم الناقلة الـ11.

وذكرت الهيئة أن المطار ظلّ مغلقاً اليوم الأربعاء، وهو ما أدّى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وبثت الصحيفة صور الناقلة المصطدمة بالجسر، والتي تسببت بتوقف حركة النقل براً وجواً.