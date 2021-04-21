النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لهذا السبب.. "التجارة" تستدعي 4.006 سيارات تويوتا "HILUX"

طالبت بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4.006 سيارات تويوتا "HILUX" سنة الصنع

2019 - 2020؛ لخلل في معزز الفرامل، قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة؛ مما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لهذا السبب.. "التجارة" تستدعي 4.006 سيارات تويوتا "HILUX"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4.006 سيارات تويوتا "HILUX" سنة الصنع

2019 - 2020؛ لخلل في معزز الفرامل، قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة؛ مما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
08:45 PM

لهذا السبب.. "التجارة" تستدعي 4.006 سيارات تويوتا "HILUX"

طالبت بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,416

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 4.006 سيارات تويوتا "HILUX" سنة الصنع

2019 - 2020؛ لخلل في معزز الفرامل، قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة؛ مما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,556

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة