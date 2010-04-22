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وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

بمقر الوزارة بالرياض في التاسعة مساء حرصًا على صحة وسلامة منسوبيها

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لمنسوبيها في مقرها الرئيس بالرياض.

وأتاحت الوزارة لمنسوبيها التسجيل للاستفادة من حملة التطعيم بمقر الوزارة حسب الأولوية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص الشؤون الإسلامية على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

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وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا
سبق

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لمنسوبيها في مقرها الرئيس بالرياض.

وأتاحت الوزارة لمنسوبيها التسجيل للاستفادة من حملة التطعيم بمقر الوزارة حسب الأولوية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص الشؤون الإسلامية على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
11:25 PM

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

بمقر الوزارة بالرياض في التاسعة مساء حرصًا على صحة وسلامة منسوبيها

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عبدالله العنزي - الرياض
3
1,311

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) لمنسوبيها في مقرها الرئيس بالرياض.

وأتاحت الوزارة لمنسوبيها التسجيل للاستفادة من حملة التطعيم بمقر الوزارة حسب الأولوية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص الشؤون الإسلامية على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

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