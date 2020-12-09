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كليات الخليج توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي

تأتي تفعيلاً للشراكات النوعية التي تحرص عليها لخدمة مجالات التنمية وتحقق مستهدفات 2030

بحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بحضور عميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير عام الأكاديمية فيصل بن صالح الغامدي.

وأوضح العميد أن اتفاقية التعاون تأتي تفعيلا للشراكات النوعية التي تحرص عليها الكليات لخدمة مجالات التنمية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة عن طريق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وستسهم في تنمية مجالات العمل الإعلامي.

من جهته، أكد فيصل الغامدي أن اتفاقية التعاون تخدم مجال العمل الإعلامي من خلال التعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والتعاون في إقامة الدورات وحلقات التطوير والاستخدام المتبادل للمرافق والقاعات وتبادل الخبرات المهنية فيما يخص التدريب والتعليم من خلال عقد برامج مشتركة وتبادل الكوادر المؤهلة.

ومن جهة أخرى، وتفعيلاً لأحد أوجه التعاون بين الكليات والأكاديمية، أعلنت كليات الخليج عن إقامة البرنامج التأهيلي "صناعة الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد" تحت إشراف نخبة من أبرز المدربين بالمجال الإعلامي حيث فُتح باب التسجيل في هذا البرنامج النوعي الذي يقام عن بُعد ويُقدم لجميع الإعلاميين والمهتمين بالمجال الإعلامي من جميع أنحاء المملكة حيث يهدف البرنامج إلى تخريج جيل جديد متمكن من استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة ويقوم بتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على استخدام الإعلام الرقمي بشكل احترافي عبر برنامج دراسي يمتد لثلاثة أشهر ويتضمن إخراج مشاريع ومواد صحفية خلال فترة البرنامج بواقع (8 مشاريع لكل متدرب) بالإضافة إلى مشروع تخرج نهائي لكل متدرب مكتمل المعايير.

وتفعيلاً لدعم الكليات للإعلاميين، بادر سعادة عميد الكليات بإعلان تقديم خصم خاص لمنسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية إعلاميون لدراسة البرنامج التأهيلي "صناعة الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد".

محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود كليات الخليج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كليات الخليج توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي
سبق

بحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بحضور عميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير عام الأكاديمية فيصل بن صالح الغامدي.

وأوضح العميد أن اتفاقية التعاون تأتي تفعيلا للشراكات النوعية التي تحرص عليها الكليات لخدمة مجالات التنمية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة عن طريق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وستسهم في تنمية مجالات العمل الإعلامي.

من جهته، أكد فيصل الغامدي أن اتفاقية التعاون تخدم مجال العمل الإعلامي من خلال التعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والتعاون في إقامة الدورات وحلقات التطوير والاستخدام المتبادل للمرافق والقاعات وتبادل الخبرات المهنية فيما يخص التدريب والتعليم من خلال عقد برامج مشتركة وتبادل الكوادر المؤهلة.

ومن جهة أخرى، وتفعيلاً لأحد أوجه التعاون بين الكليات والأكاديمية، أعلنت كليات الخليج عن إقامة البرنامج التأهيلي "صناعة الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد" تحت إشراف نخبة من أبرز المدربين بالمجال الإعلامي حيث فُتح باب التسجيل في هذا البرنامج النوعي الذي يقام عن بُعد ويُقدم لجميع الإعلاميين والمهتمين بالمجال الإعلامي من جميع أنحاء المملكة حيث يهدف البرنامج إلى تخريج جيل جديد متمكن من استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة ويقوم بتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على استخدام الإعلام الرقمي بشكل احترافي عبر برنامج دراسي يمتد لثلاثة أشهر ويتضمن إخراج مشاريع ومواد صحفية خلال فترة البرنامج بواقع (8 مشاريع لكل متدرب) بالإضافة إلى مشروع تخرج نهائي لكل متدرب مكتمل المعايير.

وتفعيلاً لدعم الكليات للإعلاميين، بادر سعادة عميد الكليات بإعلان تقديم خصم خاص لمنسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية إعلاميون لدراسة البرنامج التأهيلي "صناعة الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد".

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
03:06 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
04:42 PM

كليات الخليج توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي

تأتي تفعيلاً للشراكات النوعية التي تحرص عليها لخدمة مجالات التنمية وتحقق مستهدفات 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، وقعت كليات الخليج اتفاقية تعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بحضور عميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري ومدير عام الأكاديمية فيصل بن صالح الغامدي.

وأوضح العميد أن اتفاقية التعاون تأتي تفعيلا للشراكات النوعية التي تحرص عليها الكليات لخدمة مجالات التنمية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة عن طريق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وستسهم في تنمية مجالات العمل الإعلامي.

من جهته، أكد فيصل الغامدي أن اتفاقية التعاون تخدم مجال العمل الإعلامي من خلال التعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والتعاون في إقامة الدورات وحلقات التطوير والاستخدام المتبادل للمرافق والقاعات وتبادل الخبرات المهنية فيما يخص التدريب والتعليم من خلال عقد برامج مشتركة وتبادل الكوادر المؤهلة.

ومن جهة أخرى، وتفعيلاً لأحد أوجه التعاون بين الكليات والأكاديمية، أعلنت كليات الخليج عن إقامة البرنامج التأهيلي "صناعة الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد" تحت إشراف نخبة من أبرز المدربين بالمجال الإعلامي حيث فُتح باب التسجيل في هذا البرنامج النوعي الذي يقام عن بُعد ويُقدم لجميع الإعلاميين والمهتمين بالمجال الإعلامي من جميع أنحاء المملكة حيث يهدف البرنامج إلى تخريج جيل جديد متمكن من استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة ويقوم بتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على استخدام الإعلام الرقمي بشكل احترافي عبر برنامج دراسي يمتد لثلاثة أشهر ويتضمن إخراج مشاريع ومواد صحفية خلال فترة البرنامج بواقع (8 مشاريع لكل متدرب) بالإضافة إلى مشروع تخرج نهائي لكل متدرب مكتمل المعايير.

وتفعيلاً لدعم الكليات للإعلاميين، بادر سعادة عميد الكليات بإعلان تقديم خصم خاص لمنسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية إعلاميون لدراسة البرنامج التأهيلي "صناعة الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد".

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