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في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة

حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي "ديربي جدة" لمصلحته، وتفوق على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما مساء،اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي الاتحاد بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

ولعبت الخبرة الأهلاوية دورها في حسم النتيجة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة (25 – 20)، قبل أن يقلب الطاولة في وجه الاتحاد خلال الشوط الثاني ليتفوق عليه بنتيجة (25 – 22)، ليفرض أفضليته في الشوط الثالث متغلبًا على مضيفه بنتيجة (25 – 20).

وبهذه النتيجة، واصل الأهلي مطاردته الشرسة للمتصدر الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأشواط فقط عن الفريق المتصدر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة
سبق

حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي "ديربي جدة" لمصلحته، وتفوق على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما مساء،اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي الاتحاد بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

ولعبت الخبرة الأهلاوية دورها في حسم النتيجة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة (25 – 20)، قبل أن يقلب الطاولة في وجه الاتحاد خلال الشوط الثاني ليتفوق عليه بنتيجة (25 – 22)، ليفرض أفضليته في الشوط الثالث متغلبًا على مضيفه بنتيجة (25 – 20).

وبهذه النتيجة، واصل الأهلي مطاردته الشرسة للمتصدر الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأشواط فقط عن الفريق المتصدر.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:36 PM

في ختام الجولة الخامسة من ممتاز الطائرة .. الأهلي يحسم " ديربي جدة" ويقترب من الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي "ديربي جدة" لمصلحته، وتفوق على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما مساء،اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي الاتحاد بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

ولعبت الخبرة الأهلاوية دورها في حسم النتيجة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة (25 – 20)، قبل أن يقلب الطاولة في وجه الاتحاد خلال الشوط الثاني ليتفوق عليه بنتيجة (25 – 22)، ليفرض أفضليته في الشوط الثالث متغلبًا على مضيفه بنتيجة (25 – 20).

وبهذه النتيجة، واصل الأهلي مطاردته الشرسة للمتصدر الهلال، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأشواط فقط عن الفريق المتصدر.

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