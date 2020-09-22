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منها 56 نسائية.. 574 جولة ميدانية بصبيا تصادر طني أغذية فاسدة "صور"

حصاد شهر من عمل البلدية.. 134 مخالفة منوعة على المنشآت والتموينات

كشفت بلدية محافظة صبيا عن تنفيذ 574 جولة ميدانية مكثفة خلال الشهر الماضي، أغلقت خلالها 39 محلاً مخالفاً للأنظمة، وصادرت 2204 كيلو جرامات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ورصدت 134 مخالفة لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة؛ وذلك في إطار جولاتها على جميع المنشآت والمطاعم والبوفيهات ومراكز التوزيع والتموينات الغذائية والمحال التجارية.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي دغريري؛ إن عدد الجولات بلغ 574 جولة، منها 56 منها جولات نسائية، تم خلالها تسجيل 134 مخالفة تمثلت في انتهاء أو عدم وجود ترخيص نظامي، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف: "كما تمت مصادرة 2204 كجم المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي".

ولفت "دغريري"، إلى أن قسم الصحة سيواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية، بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات، ومواصلة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية، مستشعرين بالمسؤولية التي تقع على عواتقهم في سبيل التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حفاظاً على سلامة المواطن وصحته.

بلدية محافظة صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منها 56 نسائية.. 574 جولة ميدانية بصبيا تصادر طني أغذية فاسدة "صور"
سبق

كشفت بلدية محافظة صبيا عن تنفيذ 574 جولة ميدانية مكثفة خلال الشهر الماضي، أغلقت خلالها 39 محلاً مخالفاً للأنظمة، وصادرت 2204 كيلو جرامات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ورصدت 134 مخالفة لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة؛ وذلك في إطار جولاتها على جميع المنشآت والمطاعم والبوفيهات ومراكز التوزيع والتموينات الغذائية والمحال التجارية.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي دغريري؛ إن عدد الجولات بلغ 574 جولة، منها 56 منها جولات نسائية، تم خلالها تسجيل 134 مخالفة تمثلت في انتهاء أو عدم وجود ترخيص نظامي، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف: "كما تمت مصادرة 2204 كجم المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي".

ولفت "دغريري"، إلى أن قسم الصحة سيواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية، بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات، ومواصلة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية، مستشعرين بالمسؤولية التي تقع على عواتقهم في سبيل التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حفاظاً على سلامة المواطن وصحته.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:20 PM

منها 56 نسائية.. 574 جولة ميدانية بصبيا تصادر طني أغذية فاسدة "صور"

حصاد شهر من عمل البلدية.. 134 مخالفة منوعة على المنشآت والتموينات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كشفت بلدية محافظة صبيا عن تنفيذ 574 جولة ميدانية مكثفة خلال الشهر الماضي، أغلقت خلالها 39 محلاً مخالفاً للأنظمة، وصادرت 2204 كيلو جرامات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ورصدت 134 مخالفة لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة؛ وذلك في إطار جولاتها على جميع المنشآت والمطاعم والبوفيهات ومراكز التوزيع والتموينات الغذائية والمحال التجارية.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي دغريري؛ إن عدد الجولات بلغ 574 جولة، منها 56 منها جولات نسائية، تم خلالها تسجيل 134 مخالفة تمثلت في انتهاء أو عدم وجود ترخيص نظامي، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف: "كما تمت مصادرة 2204 كجم المواد الغذائية المنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستخدام الآدمي".

ولفت "دغريري"، إلى أن قسم الصحة سيواصل تنفيذ خطط الرقابة الصحية، بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات، ومواصلة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية، مستشعرين بالمسؤولية التي تقع على عواتقهم في سبيل التشديد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حفاظاً على سلامة المواطن وصحته.

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