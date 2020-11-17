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التعليم عن بُعد يعلن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي

قالت العمادة: من يرغب الاعتذار عليه بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.

وقال الحساب الرسمي لعمادة التعليم عن بعد عبر تويتر: نفيدكم بأنه تم تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢هـ، الساعة ٣:٠٠ مساءً.

وأضافت: لذا على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.

التعليم عن بُعد

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التعليم عن بُعد يعلن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي
سبق

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.

وقال الحساب الرسمي لعمادة التعليم عن بعد عبر تويتر: نفيدكم بأنه تم تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢هـ، الساعة ٣:٠٠ مساءً.

وأضافت: لذا على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:09 AM

التعليم عن بُعد يعلن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي

قالت العمادة: من يرغب الاعتذار عليه بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,046

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.

وقال الحساب الرسمي لعمادة التعليم عن بعد عبر تويتر: نفيدكم بأنه تم تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢هـ، الساعة ٣:٠٠ مساءً.

وأضافت: لذا على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.

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