التعليم عن بُعد يعلن تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي

قالت العمادة: من يرغب الاعتذار عليه بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.

وقال الحساب الرسمي لعمادة التعليم عن بعد عبر تويتر: نفيدكم بأنه تم تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢هـ، الساعة ٣:٠٠ مساءً.

وأضافت: لذا على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة.