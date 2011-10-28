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جلسة لتحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي بالمسجد الحرام

تناولت الأسباب المساعدة على تحصين فئات المجتمع وحماية أفكارهم وأثر الإعلام الجديد

نفذت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام اليوم جلسة حوارية -عن بُعد- بعنوان "تحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي"، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وتناولت الجلسة الحوارية الأمن الفكري وتطبيقاته في ضوء الكتاب والسنة والأسباب المساعدة على تحصين فئات المجتمع وحماية أفكارهم، وأثر الإعلام الجديد في تعزيز الوسطية والاعتدال وتصحيح المواقف والاتجاهات.

وتطرقت الجلسة إلى كيفية نشر الأمان الفكري لدى الناشئة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مجالات الأمن الفكري، إلى جانب ما يحققه التحول الرقمي في مجالات خدمة قاصدات المسجد الحرام وتسهيل إيصال الرسائل التوعوية بأهمية الأمن الفكري، إلى جانب استعراض الأمن بمفهومه الشامل وعلاقته بالأمن الفكري.

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جلسة لتحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي بالمسجد الحرام
سبق

نفذت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام اليوم جلسة حوارية -عن بُعد- بعنوان "تحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي"، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وتناولت الجلسة الحوارية الأمن الفكري وتطبيقاته في ضوء الكتاب والسنة والأسباب المساعدة على تحصين فئات المجتمع وحماية أفكارهم، وأثر الإعلام الجديد في تعزيز الوسطية والاعتدال وتصحيح المواقف والاتجاهات.

وتطرقت الجلسة إلى كيفية نشر الأمان الفكري لدى الناشئة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مجالات الأمن الفكري، إلى جانب ما يحققه التحول الرقمي في مجالات خدمة قاصدات المسجد الحرام وتسهيل إيصال الرسائل التوعوية بأهمية الأمن الفكري، إلى جانب استعراض الأمن بمفهومه الشامل وعلاقته بالأمن الفكري.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
04:32 PM

جلسة لتحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي بالمسجد الحرام

تناولت الأسباب المساعدة على تحصين فئات المجتمع وحماية أفكارهم وأثر الإعلام الجديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام اليوم جلسة حوارية -عن بُعد- بعنوان "تحصين الفكر ونشر الوسطية عبر العالم الرقمي"، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وتناولت الجلسة الحوارية الأمن الفكري وتطبيقاته في ضوء الكتاب والسنة والأسباب المساعدة على تحصين فئات المجتمع وحماية أفكارهم، وأثر الإعلام الجديد في تعزيز الوسطية والاعتدال وتصحيح المواقف والاتجاهات.

وتطرقت الجلسة إلى كيفية نشر الأمان الفكري لدى الناشئة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز مجالات الأمن الفكري، إلى جانب ما يحققه التحول الرقمي في مجالات خدمة قاصدات المسجد الحرام وتسهيل إيصال الرسائل التوعوية بأهمية الأمن الفكري، إلى جانب استعراض الأمن بمفهومه الشامل وعلاقته بالأمن الفكري.

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