صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتمديد تكليف الأستاذ إبراهيم صالح إبراهيم الغفيلي مديرًا عامًا لإدارة المراسم بالمؤسسة. من جانبه رفع الغفيلي وافر الشكر والتقدير والاحترام للمحافظ على ثقته ووعد ببذل قصارى جهده لخدمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يذكر أن "الغفيلي" من الكفاءات المميزة وتدرج في العديد من الأماكن والمناصب وكان محل تقدير وثقة المسؤولين وزملائه في المؤسسة.

"الغفيلي" مديرًا عامًا للمراسم بالتدريب التقني والمهني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-01 صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتمديد تكليف الأستاذ إبراهيم صالح إبراهيم الغفيلي مديرًا عامًا لإدارة المراسم بالمؤسسة.

من جانبه رفع الغفيلي وافر الشكر والتقدير والاحترام للمحافظ على ثقته ووعد ببذل قصارى جهده لخدمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن "الغفيلي" من الكفاءات المميزة وتدرج في العديد من الأماكن والمناصب وكان محل تقدير وثقة المسؤولين وزملائه في المؤسسة.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442 02:25 PM

"الغفيلي" مديرًا عامًا للمراسم بالتدريب التقني والمهني





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صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتمديد تكليف الأستاذ إبراهيم صالح إبراهيم الغفيلي مديرًا عامًا لإدارة المراسم بالمؤسسة.

من جانبه رفع الغفيلي وافر الشكر والتقدير والاحترام للمحافظ على ثقته ووعد ببذل قصارى جهده لخدمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن "الغفيلي" من الكفاءات المميزة وتدرج في العديد من الأماكن والمناصب وكان محل تقدير وثقة المسؤولين وزملائه في المؤسسة.