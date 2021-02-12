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5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل

"العوهلي": نمتلك مركزًا بحثيًّا متقدمًا وباحثين دوليين وشبكة واسعة لتعزيز التعاون

حصدت جامعة الملك فيصل المركز الأول على مستوى باقي الجهات المتقدمة بقبول خمسة مشاريع مقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الإنجاز يمثل انعكاسًا لما تشهده الجامعة -بفضل الله تعالى- من حراك بحثي واسع يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030، وترسيخًا لاهتمام استراتيجياتها بتعزيز الجانب الكمي والنوعي لمساهماتها وإنتاجيتها العلمية والتنموية، والتي أثمرت نتائج تصاعدية نوعية على مستوى البحث والنشر العلمي، وكشفت عن قدرات الجامعة البحثية، وما تقدمه لمنظومة البحث العلمي وباحثيها من دعم كبير بتوفير الموارد والإمكانيات والتحفيز المستمر.

وبيّن أن هذا الإنجاز البحثي المختص بمجال النخيل والتمور يأتي في سياق منجزات هوية الجامعة المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وترسيخًا لعطائها العريق في خدمة محيطها الزراعي بواحة الأحساء، وامتداد تقديم خدماتها التعليمية والبحثية لكل ربوع الوطن الغالي، مشيرًا إلى احتضان الجامعة مركزًا بحثيًّا علميًّا متقدمًا متخصصًا في مجال علوم النخيل والتمور في الجامعة يتميز بإمكانات كبيرة، وباحثين دوليين، ولديه شبكة واسعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم تطوير ممارسات التنمية الزراعية، ومواجهة تحدياتها، مهنئاً الباحثين على ما تحقق لهم من قبول مقترحاتهم، داعياً لهم بالتوفيق لتحقيق الأهداف المأمولة، ولمزيد من العطاء البحثي في هذا المجال التنموي الحيوي.

من جانبه أعرب مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور ناشي بن خالد القحطاني، أن هذا الإنجاز جاء بمتابعة حثيثة ودعم كبير من رئيس الجامعة، مبينًا أن مشروعات جامعة الملك فيصل الفائزة تناولت مشروع دراسة كفاءة مصانع التمور التشغيلية ومنافذ التحسين والمقدم من الأستاذ الدكتور حسن مزمل دينار، ومشروع كاشفات حيوية تعتمد على مركبات السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي ميثيل فورفورال في دبس التمر والمقدم من الدكتور ناشي بن خالد القحطاني، والدكتور محمد جودة محمود، ومشروع دراسات على تقليل أو منع تقشير ثمار نخيل التمر، والمقدم من الدكتور هشام سيد غزاوي، ومشروع تطبيق تقنيات الأجواء الهوائية المعدلة في تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر في المملكة العربية السعودية، والمقدم من الدكتور عبدالرحمن رجب عبدالرحمن، والأستاذ الدكتور صلاح بن محمد العيد، ومشروع دراسة تتبع جودة التمور من خلال الخصائص الكهربائية أثناء التخزين والمقدم من الدكتور ماجد السيد محمد.

جامعة الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل
سبق

حصدت جامعة الملك فيصل المركز الأول على مستوى باقي الجهات المتقدمة بقبول خمسة مشاريع مقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الإنجاز يمثل انعكاسًا لما تشهده الجامعة -بفضل الله تعالى- من حراك بحثي واسع يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030، وترسيخًا لاهتمام استراتيجياتها بتعزيز الجانب الكمي والنوعي لمساهماتها وإنتاجيتها العلمية والتنموية، والتي أثمرت نتائج تصاعدية نوعية على مستوى البحث والنشر العلمي، وكشفت عن قدرات الجامعة البحثية، وما تقدمه لمنظومة البحث العلمي وباحثيها من دعم كبير بتوفير الموارد والإمكانيات والتحفيز المستمر.

وبيّن أن هذا الإنجاز البحثي المختص بمجال النخيل والتمور يأتي في سياق منجزات هوية الجامعة المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وترسيخًا لعطائها العريق في خدمة محيطها الزراعي بواحة الأحساء، وامتداد تقديم خدماتها التعليمية والبحثية لكل ربوع الوطن الغالي، مشيرًا إلى احتضان الجامعة مركزًا بحثيًّا علميًّا متقدمًا متخصصًا في مجال علوم النخيل والتمور في الجامعة يتميز بإمكانات كبيرة، وباحثين دوليين، ولديه شبكة واسعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم تطوير ممارسات التنمية الزراعية، ومواجهة تحدياتها، مهنئاً الباحثين على ما تحقق لهم من قبول مقترحاتهم، داعياً لهم بالتوفيق لتحقيق الأهداف المأمولة، ولمزيد من العطاء البحثي في هذا المجال التنموي الحيوي.

من جانبه أعرب مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور ناشي بن خالد القحطاني، أن هذا الإنجاز جاء بمتابعة حثيثة ودعم كبير من رئيس الجامعة، مبينًا أن مشروعات جامعة الملك فيصل الفائزة تناولت مشروع دراسة كفاءة مصانع التمور التشغيلية ومنافذ التحسين والمقدم من الأستاذ الدكتور حسن مزمل دينار، ومشروع كاشفات حيوية تعتمد على مركبات السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي ميثيل فورفورال في دبس التمر والمقدم من الدكتور ناشي بن خالد القحطاني، والدكتور محمد جودة محمود، ومشروع دراسات على تقليل أو منع تقشير ثمار نخيل التمر، والمقدم من الدكتور هشام سيد غزاوي، ومشروع تطبيق تقنيات الأجواء الهوائية المعدلة في تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر في المملكة العربية السعودية، والمقدم من الدكتور عبدالرحمن رجب عبدالرحمن، والأستاذ الدكتور صلاح بن محمد العيد، ومشروع دراسة تتبع جودة التمور من خلال الخصائص الكهربائية أثناء التخزين والمقدم من الدكتور ماجد السيد محمد.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
04:47 PM

5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل

"العوهلي": نمتلك مركزًا بحثيًّا متقدمًا وباحثين دوليين وشبكة واسعة لتعزيز التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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حصدت جامعة الملك فيصل المركز الأول على مستوى باقي الجهات المتقدمة بقبول خمسة مشاريع مقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الإنجاز يمثل انعكاسًا لما تشهده الجامعة -بفضل الله تعالى- من حراك بحثي واسع يأتي تحقيقًا لتوجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتعزيزًا لإسهامها الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030، وترسيخًا لاهتمام استراتيجياتها بتعزيز الجانب الكمي والنوعي لمساهماتها وإنتاجيتها العلمية والتنموية، والتي أثمرت نتائج تصاعدية نوعية على مستوى البحث والنشر العلمي، وكشفت عن قدرات الجامعة البحثية، وما تقدمه لمنظومة البحث العلمي وباحثيها من دعم كبير بتوفير الموارد والإمكانيات والتحفيز المستمر.

وبيّن أن هذا الإنجاز البحثي المختص بمجال النخيل والتمور يأتي في سياق منجزات هوية الجامعة المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وترسيخًا لعطائها العريق في خدمة محيطها الزراعي بواحة الأحساء، وامتداد تقديم خدماتها التعليمية والبحثية لكل ربوع الوطن الغالي، مشيرًا إلى احتضان الجامعة مركزًا بحثيًّا علميًّا متقدمًا متخصصًا في مجال علوم النخيل والتمور في الجامعة يتميز بإمكانات كبيرة، وباحثين دوليين، ولديه شبكة واسعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم تطوير ممارسات التنمية الزراعية، ومواجهة تحدياتها، مهنئاً الباحثين على ما تحقق لهم من قبول مقترحاتهم، داعياً لهم بالتوفيق لتحقيق الأهداف المأمولة، ولمزيد من العطاء البحثي في هذا المجال التنموي الحيوي.

من جانبه أعرب مدير مركز التميز البحثي للنخيل والتمور الدكتور ناشي بن خالد القحطاني، أن هذا الإنجاز جاء بمتابعة حثيثة ودعم كبير من رئيس الجامعة، مبينًا أن مشروعات جامعة الملك فيصل الفائزة تناولت مشروع دراسة كفاءة مصانع التمور التشغيلية ومنافذ التحسين والمقدم من الأستاذ الدكتور حسن مزمل دينار، ومشروع كاشفات حيوية تعتمد على مركبات السليلوز النانونية للكشف عن هيدروكسي ميثيل فورفورال في دبس التمر والمقدم من الدكتور ناشي بن خالد القحطاني، والدكتور محمد جودة محمود، ومشروع دراسات على تقليل أو منع تقشير ثمار نخيل التمر، والمقدم من الدكتور هشام سيد غزاوي، ومشروع تطبيق تقنيات الأجواء الهوائية المعدلة في تعبئة وتغليف التمور للحد من الفاقد والهدر في المملكة العربية السعودية، والمقدم من الدكتور عبدالرحمن رجب عبدالرحمن، والأستاذ الدكتور صلاح بن محمد العيد، ومشروع دراسة تتبع جودة التمور من خلال الخصائص الكهربائية أثناء التخزين والمقدم من الدكتور ماجد السيد محمد.

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