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أمير "الشمالية" يكرم "الشمري" لإنقاذ سيدة وأطفالها من حادث مروري

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ الجندي أول في قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء عبدالعزيز بن خضر الشمري؛ نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري، من خلال عرض سيارته أمام سيارة مسرعة لتمكين السيدة وأطفالها من المرور بسلام.

وقدم سموه شكره وتقديره للجندي أول الشمري، مشيدًا بتفانيه وشجاعته غير المستغربة على رجال الأمن، منوهًا إلى ما يقوم به رجال الأمن في المنطقة من جهود في جميع المجالات الأمنية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه، وأن يُديم على الجميع نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

فيما عبر "الشمري" عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام، سائلًا الله عز وجل التوفيق للجميع.

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أمير "الشمالية" يكرم "الشمري" لإنقاذ سيدة وأطفالها من حادث مروري
سبق

كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ الجندي أول في قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء عبدالعزيز بن خضر الشمري؛ نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري، من خلال عرض سيارته أمام سيارة مسرعة لتمكين السيدة وأطفالها من المرور بسلام.

وقدم سموه شكره وتقديره للجندي أول الشمري، مشيدًا بتفانيه وشجاعته غير المستغربة على رجال الأمن، منوهًا إلى ما يقوم به رجال الأمن في المنطقة من جهود في جميع المجالات الأمنية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه، وأن يُديم على الجميع نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

فيما عبر "الشمري" عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام، سائلًا الله عز وجل التوفيق للجميع.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:40 PM

أمير "الشمالية" يكرم "الشمري" لإنقاذ سيدة وأطفالها من حادث مروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ الجندي أول في قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء عبدالعزيز بن خضر الشمري؛ نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري، من خلال عرض سيارته أمام سيارة مسرعة لتمكين السيدة وأطفالها من المرور بسلام.

وقدم سموه شكره وتقديره للجندي أول الشمري، مشيدًا بتفانيه وشجاعته غير المستغربة على رجال الأمن، منوهًا إلى ما يقوم به رجال الأمن في المنطقة من جهود في جميع المجالات الأمنية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه، وأن يُديم على الجميع نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

فيما عبر "الشمري" عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام، سائلًا الله عز وجل التوفيق للجميع.

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