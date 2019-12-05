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شاهد .. احتفالية لاعبي الأخضر بالوصول للنهائي الخليجي

احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24".

وشهدت أرضية الملعب وغرفة الملابس الخاصة بالأخضر احتفالية وأهازيج من اللاعبين بعد الوصول للنهائي.

وعبر الأخضر قطر بهدف نظيف في نصف النهائي سجله عبدالله الحمدان.

وضرب الأخضر موعداً مع منتخب البحرين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

المنتخب السعودي الأخضر السعودي خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. احتفالية لاعبي الأخضر بالوصول للنهائي الخليجي
سبق

احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24".

وشهدت أرضية الملعب وغرفة الملابس الخاصة بالأخضر احتفالية وأهازيج من اللاعبين بعد الوصول للنهائي.

وعبر الأخضر قطر بهدف نظيف في نصف النهائي سجله عبدالله الحمدان.

وضرب الأخضر موعداً مع منتخب البحرين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:40 PM

شاهد .. احتفالية لاعبي الأخضر بالوصول للنهائي الخليجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 24".

وشهدت أرضية الملعب وغرفة الملابس الخاصة بالأخضر احتفالية وأهازيج من اللاعبين بعد الوصول للنهائي.

وعبر الأخضر قطر بهدف نظيف في نصف النهائي سجله عبدالله الحمدان.

وضرب الأخضر موعداً مع منتخب البحرين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

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