أمانة الرياض تطلق "البوابة المكانية" لإرشاد السكان إلى الأسواق والصيدليات القريبة من منازلهم

تماشيًا مع الإجراءات الوقائية ولتقليل مسافة التنقل

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة جديدة عبر بوابتها المكانية، تتيح للسكان إمكانية التعرُّف على مواقع الأسواق الغذائية والصيدليات المجاورة لمقار إقامتهم؛ وذلك بهدف تقليل مسافة التنقل تماشيًا مع الإجراءات الوقائية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين؛ ليتسنى لهم توفير احتياجاتهم الضرورية، بما يراعي تعليمات منع التجوُّل في المدينة.

ويمكن لعموم سكان مدينة الرياض الاستفادة من الخدمة بالدخول على رابط البوابة المكانية كمستخدم عام، وتحديد الموقع، والحي السكني الذي يقطنون به، والنشاط التجاري المستهدف، ومن ثم يرصد محرك البحث أقرب الأماكن الموجودة داخل نطاق الحي، ومواعيد عملها، ومدى توافُر خدمة توصيل الطلبات، سواء بالاتصال أو عبر التطبيقات.

وتُضاف الخدمة الجديدة إلى قائمة الخدمات والمبادرات التي أعلنتها أمانة منطقة الرياض ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتي استشعارًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، ولما يمثله القطاع البلدي من أهمية في الحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

ويمكن الحصول على الخدمة عبر الرابط الآتي:

https://mapservice.alriyadh.gov.sa/geoportal