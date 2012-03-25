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أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 8 آلاف جولة على المنشآت التجارية

دعت إلى ضرورة وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، خلال الأسبوع الماضي 8472 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاقات لمُنشآت مُخالفة، بالإضافة إلى تحرير مُخالفات للإجراءات الاحترازية.

وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

أمانة العاصمة المقدسة

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أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 8 آلاف جولة على المنشآت التجارية
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، خلال الأسبوع الماضي 8472 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاقات لمُنشآت مُخالفة، بالإضافة إلى تحرير مُخالفات للإجراءات الاحترازية.

وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:57 PM

أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ 8 آلاف جولة على المنشآت التجارية

دعت إلى ضرورة وضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات، خلال الأسبوع الماضي 8472 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاقات لمُنشآت مُخالفة، بالإضافة إلى تحرير مُخالفات للإجراءات الاحترازية.

وشدَّدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

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