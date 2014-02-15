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الطائف.. رفع 27 ألف طن نفايات صلبة من الأراضي البيضاء والأحياء

خلال الأسبوع الماضي.. وضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بالمدينة

رفعت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الأسبوع الماضي.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت برنامج تحسين المشهد الحضري والتي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تساهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفقا لاشتراطات الخاصة بها.

وتقوم أمانة الطائف على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات الصلبة من خلال غرفة تحسين المشهد الحضري، كما تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام.

يذكر أن أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، قد وقف مؤخراً على سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري واطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية ومراحل الإنجاز المحققة.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الطائف.. رفع 27 ألف طن نفايات صلبة من الأراضي البيضاء والأحياء
سبق

رفعت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الأسبوع الماضي.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت برنامج تحسين المشهد الحضري والتي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تساهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفقا لاشتراطات الخاصة بها.

وتقوم أمانة الطائف على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات الصلبة من خلال غرفة تحسين المشهد الحضري، كما تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام.

يذكر أن أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، قد وقف مؤخراً على سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري واطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية ومراحل الإنجاز المحققة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:25 PM

الطائف.. رفع 27 ألف طن نفايات صلبة من الأراضي البيضاء والأحياء

خلال الأسبوع الماضي.. وضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بالمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رفعت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الأسبوع الماضي.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت برنامج تحسين المشهد الحضري والتي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تساهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفقا لاشتراطات الخاصة بها.

وتقوم أمانة الطائف على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات الصلبة من خلال غرفة تحسين المشهد الحضري، كما تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام.

يذكر أن أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، قد وقف مؤخراً على سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري واطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية ومراحل الإنجاز المحققة.

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