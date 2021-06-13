الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان

صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.
صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.
صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.
صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.