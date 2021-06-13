النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان

فازت بأغلبية الأصوات

صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان
سبق

صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:14 PM

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان

فازت بأغلبية الأصوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
224

صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,546
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,142
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,740

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة