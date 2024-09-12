النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 643 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 903 خلال الـ24 ساعة الماضية

مظاهرات "السترات الصفراء" تعود لشوارع باريس.. والشرطة تواجهها بـ"الغاز"

اعتقال 154 محتجاً.. وحظر المسيرات في وسط المدينة

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في باريس اليوم (السبت)، واستخدمت الغاز المسيل للدموع مع عودة مظاهرات حركة "السترات الصفراء" إلى العاصمة، بعد أن كبحت أزمة فيروس كورونا نشاطها.

واحتشد عدة مئات من المتظاهرين في ساحتين بباريس للمشاركة في مسيرتين مصرح بهما، ولم تشهد إحدى المسيرتين أي حوادث، لكن الأخرى تأخرت بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الشرطة أنها اعتقلت 154 متظاهرًا بحلول الساعة الواحدة، بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).


وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي فرنسا لاحتواء زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منطقة بوسط المدينة تشمل شارع الشانزليزيه، الذي شهد أعمال شغب في أوج نشاط حركة السترات الصفرات قبل نحو عامين عندما دفع الغضب من فرض ضرائب على الوقود وأسلوب حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مظاهرات "السترات الصفراء" تعود لشوارع باريس.. والشرطة تواجهها بـ"الغاز"
سبق

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في باريس اليوم (السبت)، واستخدمت الغاز المسيل للدموع مع عودة مظاهرات حركة "السترات الصفراء" إلى العاصمة، بعد أن كبحت أزمة فيروس كورونا نشاطها.

واحتشد عدة مئات من المتظاهرين في ساحتين بباريس للمشاركة في مسيرتين مصرح بهما، ولم تشهد إحدى المسيرتين أي حوادث، لكن الأخرى تأخرت بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الشرطة أنها اعتقلت 154 متظاهرًا بحلول الساعة الواحدة، بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).


وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي فرنسا لاحتواء زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منطقة بوسط المدينة تشمل شارع الشانزليزيه، الذي شهد أعمال شغب في أوج نشاط حركة السترات الصفرات قبل نحو عامين عندما دفع الغضب من فرض ضرائب على الوقود وأسلوب حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
06:58 PM

مظاهرات "السترات الصفراء" تعود لشوارع باريس.. والشرطة تواجهها بـ"الغاز"

اعتقال 154 محتجاً.. وحظر المسيرات في وسط المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
492

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في باريس اليوم (السبت)، واستخدمت الغاز المسيل للدموع مع عودة مظاهرات حركة "السترات الصفراء" إلى العاصمة، بعد أن كبحت أزمة فيروس كورونا نشاطها.

واحتشد عدة مئات من المتظاهرين في ساحتين بباريس للمشاركة في مسيرتين مصرح بهما، ولم تشهد إحدى المسيرتين أي حوادث، لكن الأخرى تأخرت بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الشرطة أنها اعتقلت 154 متظاهرًا بحلول الساعة الواحدة، بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).


وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي فرنسا لاحتواء زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منطقة بوسط المدينة تشمل شارع الشانزليزيه، الذي شهد أعمال شغب في أوج نشاط حركة السترات الصفرات قبل نحو عامين عندما دفع الغضب من فرض ضرائب على الوقود وأسلوب حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,871
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,481
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة