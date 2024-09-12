مظاهرات "السترات الصفراء" تعود لشوارع باريس.. والشرطة تواجهها بـ"الغاز"

اعتقال 154 محتجاً.. وحظر المسيرات في وسط المدينة

انتشرت الشرطة الفرنسية بكثافة في باريس اليوم (السبت)، واستخدمت الغاز المسيل للدموع مع عودة مظاهرات حركة "السترات الصفراء" إلى العاصمة، بعد أن كبحت أزمة فيروس كورونا نشاطها.

واحتشد عدة مئات من المتظاهرين في ساحتين بباريس للمشاركة في مسيرتين مصرح بهما، ولم تشهد إحدى المسيرتين أي حوادث، لكن الأخرى تأخرت بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين لم يلتزموا بالمسار المحدد وأضرم بعضهم النار في سلال نفايات وسيارة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الشرطة أنها اعتقلت 154 متظاهرًا بحلول الساعة الواحدة، بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).



وتتزامن عودة احتجاجات السترات الصفراء مع سعي فرنسا لاحتواء زيادة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في منطقة بوسط المدينة تشمل شارع الشانزليزيه، الذي شهد أعمال شغب في أوج نشاط حركة السترات الصفرات قبل نحو عامين عندما دفع الغضب من فرض ضرائب على الوقود وأسلوب حكم الرئيس إيمانويل ماكرون مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا.