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"المغامسي" عن حديث "القابض على دينه": لا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس

أكد عدم ارتباطه بمثل هذا الزمان

أكد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن حديث "القابض على دينه كالقابض على جمرة" قطعًا لم يقع بعد، مؤكدًا أنه "لا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس، وأن ينشر فيهم في هذا الزمن مثل هذه الأحاديث".

جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم في رده على متصلة ‏عن معنى حديث "القابض على دينه كالقابض على جمرة".

وتفصيلاً، قال "المغامسي": "إن الحديث مذكور عند أهل العلم في باب أشراط الساعة، وإنما هذا قطعًا لم يقع بعد، ونرجو الله -عز وجل- ألا ندركه".

وأضاف: "الفرد منا الآن يغدو -ولله الحمد- إلى الحرمين، وإلى غيرهما، ويصلي، ويزكي، ويصوم، ويجد من يعينه على الطاعة، ويعبد الله في أمن وأمان، ويذكر الله، ويعان من قِبل أهله وجيرانه.. وهذا أمر مشاهَد".

وتابع: "أنا اليوم مثلاً في جدة -بحمد الله- ذهبت إلى صلاة الفجر في مسجد قريب من الحي الذي أسكن فيه في الفندق، وإذا 4 أو5 صفوف يعج بها المسجد ولله الحمد، وأكثرهم بعد الصلاة بقي يذكر الله ويقرأ القرآن؛ فهذا خير عظيم، وموئل كريم.. ولا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس، وأن ينشر فيهم في هذا الزمن مثل هذه الأحاديث".

صالح المغامسي الأبواب المتفرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامسي" عن حديث "القابض على دينه": لا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس
سبق

أكد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن حديث "القابض على دينه كالقابض على جمرة" قطعًا لم يقع بعد، مؤكدًا أنه "لا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس، وأن ينشر فيهم في هذا الزمن مثل هذه الأحاديث".

جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم في رده على متصلة ‏عن معنى حديث "القابض على دينه كالقابض على جمرة".

وتفصيلاً، قال "المغامسي": "إن الحديث مذكور عند أهل العلم في باب أشراط الساعة، وإنما هذا قطعًا لم يقع بعد، ونرجو الله -عز وجل- ألا ندركه".

وأضاف: "الفرد منا الآن يغدو -ولله الحمد- إلى الحرمين، وإلى غيرهما، ويصلي، ويزكي، ويصوم، ويجد من يعينه على الطاعة، ويعبد الله في أمن وأمان، ويذكر الله، ويعان من قِبل أهله وجيرانه.. وهذا أمر مشاهَد".

وتابع: "أنا اليوم مثلاً في جدة -بحمد الله- ذهبت إلى صلاة الفجر في مسجد قريب من الحي الذي أسكن فيه في الفندق، وإذا 4 أو5 صفوف يعج بها المسجد ولله الحمد، وأكثرهم بعد الصلاة بقي يذكر الله ويقرأ القرآن؛ فهذا خير عظيم، وموئل كريم.. ولا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس، وأن ينشر فيهم في هذا الزمن مثل هذه الأحاديث".

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
09:32 PM

"المغامسي" عن حديث "القابض على دينه": لا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس

أكد عدم ارتباطه بمثل هذا الزمان

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
33
15,883

أكد إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن حديث "القابض على دينه كالقابض على جمرة" قطعًا لم يقع بعد، مؤكدًا أنه "لا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس، وأن ينشر فيهم في هذا الزمن مثل هذه الأحاديث".

جاء ذلك في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc اليوم في رده على متصلة ‏عن معنى حديث "القابض على دينه كالقابض على جمرة".

وتفصيلاً، قال "المغامسي": "إن الحديث مذكور عند أهل العلم في باب أشراط الساعة، وإنما هذا قطعًا لم يقع بعد، ونرجو الله -عز وجل- ألا ندركه".

وأضاف: "الفرد منا الآن يغدو -ولله الحمد- إلى الحرمين، وإلى غيرهما، ويصلي، ويزكي، ويصوم، ويجد من يعينه على الطاعة، ويعبد الله في أمن وأمان، ويذكر الله، ويعان من قِبل أهله وجيرانه.. وهذا أمر مشاهَد".

وتابع: "أنا اليوم مثلاً في جدة -بحمد الله- ذهبت إلى صلاة الفجر في مسجد قريب من الحي الذي أسكن فيه في الفندق، وإذا 4 أو5 صفوف يعج بها المسجد ولله الحمد، وأكثرهم بعد الصلاة بقي يذكر الله ويقرأ القرآن؛ فهذا خير عظيم، وموئل كريم.. ولا يجوز لأحد أن يقنِّط الناس، وأن ينشر فيهم في هذا الزمن مثل هذه الأحاديث".

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