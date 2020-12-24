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الأحد المقبل.. " الشؤون الإسلامية" تُنفذ مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة بمكة المكرّمة

تستهدف منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات

ينفّذ معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرّمة، الأحد المقبل، مبادرة "الانتماء الوطني .. مسؤولية وأمانة"؛ لتعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع الحس لديهم، وإبراز دور المواطن في تحقيق الأمن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته ودور خطبة الجمعة في ذلك.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر ليومين، منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، وتشتمل على دورات تدريبية وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية ومحاضرات توعوية.

وتركّز المبادرة على محاور التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى كيفية إعداد الخطب وإلقائها.

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الأحد المقبل.. " الشؤون الإسلامية" تُنفذ مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة بمكة المكرّمة
سبق

ينفّذ معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرّمة، الأحد المقبل، مبادرة "الانتماء الوطني .. مسؤولية وأمانة"؛ لتعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع الحس لديهم، وإبراز دور المواطن في تحقيق الأمن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته ودور خطبة الجمعة في ذلك.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر ليومين، منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، وتشتمل على دورات تدريبية وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية ومحاضرات توعوية.

وتركّز المبادرة على محاور التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى كيفية إعداد الخطب وإلقائها.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
02:04 PM

الأحد المقبل.. " الشؤون الإسلامية" تُنفذ مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة بمكة المكرّمة

تستهدف منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ينفّذ معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرّمة، الأحد المقبل، مبادرة "الانتماء الوطني .. مسؤولية وأمانة"؛ لتعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع الحس لديهم، وإبراز دور المواطن في تحقيق الأمن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته ودور خطبة الجمعة في ذلك.

وتستهدف المبادرة، التي تستمر ليومين، منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، وتشتمل على دورات تدريبية وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية ومحاضرات توعوية.

وتركّز المبادرة على محاور التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى كيفية إعداد الخطب وإلقائها.

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